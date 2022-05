Manuel De Tezanos le pega duro a Gustavo Quinteros por no darle minutos a los suplentes en Colo Colo: "Tuvo para ir probando opciones y no confió en ellos"

Colo Colo no pudo en su visita a Buenos Airesy cayó categóricamente por 4-0 ante River Plate en la fecha cinco del Grupo F de la Copa Libertadores, resultado que no ayuda a las aspiraciones del elenco colocolino, quien deberá salir a buscar un resultado positivo ante Fortaleza en el Estadio Monumental.

Si bien Gustavo Quinteros realizó cambios para intentar salir del mal momento que atravesaban en el compromiso, estos no sirvieron, incluso lo empeoró porque el elenco de Marcelo Gallardo aprovechó y pudo aumentar las cifras.

El panelista de Todos Somos Técnicos, Manuel de Tezanos Pinto, utilizó su cuenta de Youtube para analizar la derrota de Colo Colo y dar las claves que hicieron sufrir a Quinteros ante los Millonarios.

"No se puede pasar de cero a jugar bien con River, no se puede. Quinteros tuvo 13 partidos en el Campeonato Nacional, la Supercopa, había tenido cuatro partidos de Libertadores para ir probando una opción y no confía en sus suplentes. Colo Colo está dando muchas ventajas con lo de los cinco cambios entre los titulares y suplentes", comenzó diciendo el comunicador.

Los albos fueron superados en el segundo tiempo por los Millonarios | Foto: Getty Images

"Si tu tienes un central lesionado, tienes que buscarlo y para eso tienes varios partidos", agregó.

"A Colo Colo le faltan suplentes que estén a la altura de los titulares y que le respiren un poco en la oreja a los que están con el puesto asegurado", cerró.