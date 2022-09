Maximiliano Falcón, zaguero central de Colo Colo, no le cerró las puertas a una posible partida al fútbol mexicano y analizó a Cobresal, próximo rival en el Campeonato Nacional.

El partido entre Colo Colo y Cobresal estuvo marcado por las complicaciones después que se supiera sobre la petición de la Delegación Presidencial, quien intentó reprogramar el cotejo por la falta de seguridad, pero finalmente la Asociación Nacional de Fútbol Profesional decidió adelantar un día el cotejo para no afectar el desarrollo del Campeonato Nacional.

Uno de los que alzó la voz sobre este compromiso fue Maximiliano Falcón, quien se refirió al cambio de planes de los albos en los últimos días. "Bueno en lo personal por la ventaja que tenemos, para mí es mejor porque obviamente uno juega el partido y si saca un buen resultado metes más presión aún, entonces nosotros estamos preparados, no veo el incoveniente y es un día menos de preparación pero igual tuvimos bastantes días para descansar", declaró el uruguayo en conversación con Al Aire Libre de Cooperativa.

Bajo esa misma línea, el "Peluca" analizó el juego del equipo de Gustavo Huerta y la ausencia de Leonardo Gil. "Sabemos que ellos van a tener un juego marcado a los punteros, van a jugar a pelotazos largos y entonces estamos trabajando en eso. Ahí en el medio tenemos al Vicho (Pizarro), a Esteban (Pavez) , a César (Fuentes) que ya está recuperado. No sé cómo va a formar Gustavo (Quinteros), pero de los que están van a hacer un buen trabajo. Es una baja sensible, que viene jugando todos los partidos, pero estamos bien",

"Yo creo que vamos a salir a proponer. Obviamente no con muchos idas y vueltas porque la altura te puede pasar una mala pasada, hay que ir con tranquilidad. Si movemos la pelota como lo hicimos el partido pasado y la contundencia se puede abrir el partido. En lo personal, le digo a Emiliano (Amor) que tenemos que mantener el cero", complementó.

El Peluca es uno de los jugadores más queridos por el hincha albo | Foto: Agencia Uno

Acerca del posible título del Campoenato Nacional, el futbolista de 25 años remarcó que "en un club grande vale muchísimo. Yo llegué en octubre de 2020 y he podido ganar dos copas y si esta sería la tercera sería las tres que se pueden ganar acá. Estoy muy contento y emocionado, a veces manteniendo la tranquilidad porque los que vienen atrás juegan bien también".

"Mientras yo de un salto de calidad que me sirva a mí y al club, bienvenido sea. Yo acá me siento muy cómodo y estoy muy agradecido de Colo Colo. Pero, si la propuesta es buena no creo que haya incovenientes y puede ser México o Europa, pero seguir escalando en lo económico y deportivo. Yo tengo 25 años y si hay un nivel más alto en lo futbolístico apuntar ahí, pero espero primero salir campeón que es lo más importante", cerró.