Colo Colo emprendió este domingo por la tarde su viaje hacia el norte de nuestro país. El Cacique se medirá durante la jornada de mañana a Deportes Antofagasta en lo que será el cierre de la fecha, por la cual esperan seguir por el camino del triunfo luego de lo ocurrido en el Superclásico con el cual dejaron buenas sensaciones al interior del plantel.

Instancia por la cual la delegación colocolina emprendió su viaje hasta Calama producto de que el partido se disputará en el Estadio Zorros del Desierto. Una de las grandes novedades que presenta el cuadro popular es la presencia de Pablo Solari, quien viajó junto al equipo para este nuevo compromiso.

El delantero argentino venía presentando algunas molestias físicas que lo ha llevado a sufrir con los entrenamientos y que lo ha tenido trabajando de forma diferencias, incluso terminando antes las prácticas y enfocando más en la parte física por algunos días según las palabras del propio Gustavo Quinteros.

No obstante, esto no fue impedimento para que el trasandino se sume al viaje junto al resto de sus compañeros a pesar de que, hasta el momento, aún no se confirma la lista de convocados para dicho partido por parte del elenco albo.

Lo que está claro, es que el atacante viajó al norte con Colo Colo y puede entrar como alternativa para el técnico, según vaya mostrando mejorías y pueda estar en optimas condiciones para este compromiso.