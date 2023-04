La respuesta de Gustavo Quinteros sobre la nueva denuncia a Jordhy Thompson no dejó conforme a los hinchas de Colo Colo, menos al periodista radial de Radio Cooperativa.

Mientras Colo Colo se prepara para lo que será el partido ante Monagas de Venezuela por la segunda fecha de la Copa Libertadores, el delantero Jordhy Thompson es protagonista una de terrible nueva denuncia de violencia de género, la cual fue hecha por su ex pareja, Camila Sepúlveda, a través de su cuenta de Instagram.

Este martes, Gustavo Quinteros no hizo oídos sordos al polémico tema y en la conferencia previa al partido por el certamen continental ante cuadro venezolano, entregó su punto de vista sobre esta nueva denuncia que afecta al canterano del Cacique.

Quinteros y su defensa hacia Jordhy Thompson tras la nueva denuncia de violencia de género | Foto: Photosport

“A mí me parece que ahí hay una relación enfermiza, acá hay culpabilidad de ambos si es así. Ninguno de los dos tendría que estar juntos, nosotros estamos tratando de ayudar a Jordhy Thompson a cambiar para que sea una persona mejor, que cambie su forma de ser, pero veo también que la otra persona debe tener ayuda también para que no vuelva a estar juntos porque a mí me extraña que, si esto es así, de que vuelvan a estar juntos, cuando Jordhy agredió a esa persona”, dijo el adiestrador de 58 años.

Estas palabras no pasaron desapercibidas en las diversas redes sociales y rápidamente los hinchas del conjunto Popular se abalanzaron para condenar los dichos del estratega argentino nacionalizado boliviano.

Uno que se sumó para apoyar los dichos de los simpatizantes del cuadro albo fue Francisco Caneo, periodista de Radio Cooperativa, quien utilizó su cuenta de Twitter para mandarle un recado a Quinteros. "¡¡¡Urgente!!! ¡¡Se busca asesoría de género para Gustavo Quinteros!!", remató el comunicador en la red del pajarito.