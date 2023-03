Más cosas negativas que positivas ha tenido Colo Colo este inicio de temporada, ya que no solo no ha cosechado malos resultados, sino que además aún no encuentra funcionamiento luego de tres meses y a punto de que comience la Copa Libertadores.

A días de que se conozca el sorteo del torneo continental, en el Estadio Monumental vuelve a haber un conflicto tras una tranquila y exitosa temporada 2022. Según reveló el diario La Tercera, existe una pugna entre el plantel albo y la dirigencia por los premios que entrega la Copa Libertadores.

El periódico apunta que "si bien ha habido coincidencias en la mayoría de los puntos, todavía resuenan algunas discrepancias". Éstas tienen que ver mayormente con el anuncio de la Conmebol en enero de este año: un bono de US $300 mil por cada partido ganado en la copa.

Este es el gran punto de conflicto en Colo Colo, ya que para esta temporada se acordó mantener lo negociado en 2022, que corresponde a que el 40% de los US $3 millones (premio por participar en fase de grupos) irá destinado a los jugadores, es decir 1,2 millones de la divisa norteamericana. Pero no se tenía en cuenta el nuevo bono por victoria en el torneo.

La Copa Libertadores generó un nuevo conflicto en Colo Colo | Foto: Getty

En las reuniones lideradas por los dos capitanes Esteban Pavez y Brayan Cortés también se habría tocado el tema de la inflación anual de 12,8%, lo que hace que el dinero del 2022 no valga lo mismo que el del año actual, de acuerdo a lo informado por La Tercera.

El medio revela que el martes 28 de marzo se volverán a reunir las partes del conflicto, para intentar zanjar lo antes posible este tema y enfocarse en realizar una buena Copa Libertadores, buscando de una vez por todas llegar a instancias decisivas y no ser eliminados nuevamente en fase de grupos.