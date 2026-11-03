Uno de los ejecutivos del equipo sensanción en la MLS respondió ante la posibilidad de abrirle las puertas al King, si es que no continúa en Colo Colo.

Mientras que en Colo Colo todavía no analizan la extensión de Arturo Vidal, quien termina contrato en diciembre y su futuro es incierto, en el extranjero miran de reojo esta posible oportunidad de mercado.

Se trata nada más y nada menos que del Inter Miami, la franquicia sensación de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, que a partir de 2020 ha revolucionado el fútbol norteamericano.

En el club que se ha transformado en uno de los destinos favoritos de las estrellas sudamericanas, coquetean con la posibilidad de sumar al King a su plantilla, donde se podría reencontrar con excompañeros suyos, como Lionel Messi, Luis Suárez y Maximiliano Falcón.

Este martes en diálogo con Radio ADN, el ejecutivo senior del Inter Miami, el chileno Rodrigo Zárate, se refirió a aquello, aunque como un caso hipotético, pues no han existido acercamientos concretos.

“Sería bonito tenerlo allá a Arturo, sí, seguro. Nos falta tener a más chilenos por allá, en un momento habían varias negociaciones, yo sé, con algunos jugadores, pero no llegó a puerto ninguna. Sería bonito tener un chileno por allá”, comentó.

A lo que agregó: “No sé si Arturo se quisera reitar en Colo Colo o no, pero sería más que bienvenido”.

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La situación de Arturo Vidal en Colo Colo

Cabe recordar que en Blanco y Negro están esperando que el Cacique asegure la obtención del título en la Liga de Primera 2026 para empezar a revisar los contratos de los jugadores que terminan vínculo en diciembre. En esa lista, Vidal sería una de las prioridades.

Mientras que el bicampeón de América le habría informado a su representante que no le busque opciones, pues su deseo sería jugar una temporada más en el club de sus amores.

Arturo Vidal quiere continuar en Colo Colo para 2027. (Foto: Andrés Pina/Photosport)

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En síntesis