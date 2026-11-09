Alerta ante el panorama de Arturo Vidal en el Colo Colo 2027: “Tiene que asumirlo”

Tras la conquista del título, se abre una gran interrogante en Colo Colo con la continuidad de Arturo Vidal, quien termina contrato en diciembre.

La consagración de Colo Colo como campeón de la Liga de Primera 2026 y la conquista de la estrella 35 generaron múltiples reacciones en el mundo del fútbol. La campaña del Cacique tuvo luces y sombras, con momentos de alto rendimiento y otros pasajes irregulares, pero finalmente el equipo de Fernando Ortiz logró quedarse con el título.

Uno de los que analizó el recorrido de los albos fue el periodista deportivo Rodrigo Herrera, quien conversó con Bolavip Chile y destacó la regularidad del equipo a lo largo de la temporada, pese a los vaivenes que enfrentó durante el campeonato.

“Colo Colo fue el mejor equipo del año, me parece que definitivamente le pone tarea a la U y a la Católica para la próxima temporada, pero hoy día fue la consecución de un equipo serio que desde la fecha uno, a pesar de sus vaivenes, siempre mostró autoridad y creo que hoy día fue un justo campeón. No hay duda, Colo Colo es el justo campeón del fútbol chileno”, sostuvo.

El comunicador también eligió a los tres futbolistas que, a su juicio, fueron los más destacados del plantel albo durante el 2026. “Me quedo con Correa en el primer lugar, creo que el podio es generoso, porque hay muchos candidatos, pero me gustó mucho Correa, me gustó mucho Villagra, que tuvo su mejor temporada y no puedo desmerecer también la gran temporada que tuvo Víctor Felipe Méndez. Para mí es el podio de Colo Colo, primero Correa, después Villagra y por último Méndez”, explicó.

¿Arturo Vidal debe continuar en Colo Colo?

Por último, Herrera se refirió al futuro de Arturo Vidal, cuyo contrato con el Cacique termina a fines de diciembre. El periodista valoró la importancia del experimentado mediocampista, aunque advirtió que su protagonismo como titular podría disminuir debido a su edad.

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“Vidal es importante, Vidal yo creo que dependiendo de lo que quiera Ortiz y dependiendo ahora también de la discusión que se abre, puede continuar. Pero como es natural y como le pasa a todos los jugadores que cumplen esta edad, cada vez le va a costar más ser titular, esa es la realidad y tiene que asumirlo”, concluyó.