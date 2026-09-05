Desde la administración del estadio aseguraron que la cancha "está complicada, está muy difícil", a sólo un día del duelo entre Huachipato y Colo Colo.

A solo un día del duelo entre Huachipato y Colo Colo por la fecha 22 de la Liga de Primera, la preocupación es total por el estado del césped del Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción. La cancha ya había generado críticas durante el encuentro entre Universidad de Concepción y Universidad de Chile del pasado domingo, y ahora será nuevamente utilizada para un partido del campeonato.

Pese a las dificultades que presentó el terreno de juego, las autoridades finalmente autorizaron su utilización para el compromiso entre acereros y albos. Desde la administración del recinto, eso sí, reconocen que las condiciones del césped están lejos de ser las ideales.

Así lucía la cancha de Collao hace una semana (X.com).

“La cancha no está para jugar fútbol profesional”

Eric Tillería, administrador del Ester Roa, conversó con ADN Deportes y entregó detalles sobre el estado actual de la cancha. “La cancha, en relación a la semana pasada, está menos mala que lo que se pudo ver en televisión. Las condiciones son complejas, eso lo hicimos saber el año pasado a los clubes profesionales que la utilizan”, señaló.

“Hay que recordar que el proyecto contemplaba el cambio de la carpeta durante el inicio de este año. Se pidió postergar después del ascenso que tuvo Deportes Concepción y Universidad de Concepción. Por lo tanto, es algo que se veía venir”, sostuvo.

Sin embargo, Tillería fue categórico al referirse a las condiciones actuales del campo de juego y aseguró que, desde el punto de vista técnico, no está en condiciones óptimas para albergar un partido profesional. “La cancha está complicada, está muy difícil, no está para jugar fútbol profesional según nuestra opinión técnica, pero los entes que están a cargo de esto no somos nosotros”, afirmó.

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“Nosotros nos ponemos a disposición con la intención siempre de ayudar a los clubes locales. La cancha está disponible, el estadio está disponible. Si el árbitro y ANFP lo permiten, el partido se va a jugar tanto hoy día como el domingo”, cerró Tillería.