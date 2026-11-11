Aníbal Mosa ofrece disculpas a Universidad de Chile tras la polémica celebración de Colo Colo

El presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa salió a disculparse con los hinchas de la Universidad de Chile.

Colo Colo gozó con todo su celebración tras obtener un nuevo título en el fútbol chileno, en donde los ‘Albos’ consiguieron su estrella 35, la que festejaron hasta más no poder y dejando una gran dedicatoria a su clásico rival: la Universidad de Chile.

En esta jornada, el presidente del ‘Cacique‘ Aníbal Mosa conversó con los medios de comunicación y días después de esta celebración alocada, salió a poner paños fríos a esta situación, en la que explicó que tanta dedicatoria a la U fue por un desahogo.

“Todo lo que nos podíamos imaginar el año 2025 nos salió mal y este año también cuando partimos, las cosas no partieron bien, entonces no ha sido dos años fáciles”, partió señalando Mosa.

En esa misma línea, el mandamás del ‘Popular’ le ofreció sus sinceras disculpas a toda la Universidad de Chile por lo que fueron las fuertes dedicatorias en la celebración del título de Colo Colo.

Mosa se disculpó con la U | Foto: Photosport

“Les pido disculpa a la gente de la Universidad de Chile y a otras personas que se sintieron ofendidas, nuestro ánimo solo era poder festejar, es un desahogo, hay que entender”, remarcó.

Publicidad

Concluyendo, Mosa explica que desde Colo Colo buscaban dejar atrás lo que fue su centenario para el olvido y que este título, los hizo liberar tensiones y desahogarse con todo, explicando que no tenían en mente burlarse de nadie.

“Desde el año pasado veníamos necesitando esta alegría, así que fue un desahogo y aprovechamos de pedir disculpas, si alguien se sintió ofendido, no ha sido nuestro ánimo, por ningún motivo. Nosotros no nos burlamos de nadie, solo la alegría nos desbordó“, cerró.

"LE PIDO LAS DISCULPAS A LA GENTE DE UNIVERSIDAD DE CHILE… NUESTRO ÁNIMO ERA SOLAMENTE FESTEJAR" Aníbal Mosa, presidente de ByN, por los cantos contra los Azules en la celebración del título 35 de Colo Colo. ▶️ Mira #SportsCenter por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla https://t.co/THl5MfKqF9 — ESPN Chile (@ESPNChile) November 11, 2026