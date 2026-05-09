El presidente de Blanco y Negro fue consultado por la opción de que el volante argentino chileno llegue a Macul para el segundo semestre.

Aníbal Mosa se refirió a los rumores que vinculan a Luciano Cabral como posible refuerzo de Colo Colo para el segundo semestre, en medio de la incertidumbre sobre el futuro del volante en Independiente, donde no es considerado por Gustavo Quinteros.

Al presidente de Blanco y Negro le consultaron por el nombre del talentoso futbolista argentino-chileno y su respuesta fue clara: “Todos los nombres que suenan son buenos jugadores, pero ustedes saben que para llegar a Colo Colo primero hay que hacer un análisis. Una vez que estén esas conversaciones, veremos cuáles son las plazas y cuáles son los nombres”, señaló el empresario.

Mosa también abordó la posibilidad de incorporar los tres refuerzos permitidos en el fútbol chileno para la segunda parte de la temporada, dejando en claro que existe disposición para potenciar el plantel albo de cara a la siguiente rueda donde los albos buscarán mantenerse en lo más alto.

“Nosotros siempre vamos a estar abiertos a poder tener el mejor equipo posible. Creemos que el corazón de esta tremenda institución es el fútbol y esa conversación la van a tener Fernando (Ortiz) con Jaime (Pizarro) y Daniel Morón. Cuando ellos crean oportuno, seguramente nos vamos a reunir con la Comisión de Fútbol y haremos un análisis. Pero la disposición, claro que está”, remató el timonel del Cacique.

¿Renovación para Fernando Ortiz?

Mosa también tuvo palabras para una posible renovación de contrato para el técnico Fernando Ortiz: “Aquí lo que corresponde es que una vez que se hayan terminado los campeonatos que esté disputando Colo Colo, se hagan los análisis de todos los temas. Recién estamos partiendo, así que es demasiado prematuro eso”, señaló el dirigente quien también se mostró satisfecho por lo realizado por el ‘Tano’: “Estamos conformes, contentos. Lo ha demostrado”.

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En síntesis…