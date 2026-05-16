Coke Hevia asegura que este posible refuerzo de Colo Colo no llega por ningún motivo: “Imposible”

El conductor de Pauta de Juego hace eco de un posible refuerzo para Colo Colo, pero asegura que no llegará al Estadio Monumental.

Colo Colo tiene un importante compromiso por la Liga de Primera 2026 este domingo, en donde deberá cambiar la cara respecto a lo hecho a mitad de semana ante Coquimbo Unido donde cayó por la cuenta mínima por la Copa de la Liga.

Fernando Ortiz llega al duelo frente a los chillanejos en medio de cuestionamientos por sobre cómo juega el Cacique, además de que en los partidos importantes siempre pasa algo y el DT se queda con las ganas de celebrar.

Paralelamente, los albos miran de reojo el Mercado de Fichajes donde el periodista y conductor de Pauta de Juego, Coke Hevia, entregó noticias en su programa: “Colo Colo por ahora, no tiene ningún nombre en la mente todavía”, dijo.

Coke Hevia no ve a Cabral en Colo Colo. | Foto: Photosport

Eso sí, Hevia se refiere al rumor que ha rondado las oficinas del Estadio Monumental esta semana: “En el caso de Cabral, que siempre suena, yo dije -sin saber- que no me calza. Porque juega sin enganche y a Aquino lo tira a la banda, y a Cabral sí que no puede tirarlo a la banda”, aclaró.

“El presidente tendrá que ir a pedir un crédito, porque Independiente pide tres palos y medios por él. En la competencia interna te lo puede comprar Talleres por 2, pero, ¿de dónde va gastar 2 palos Colo Colo? Imposible”, complementó

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¿Llega o no Luciano Cabral a Colo Colo? Habrá que esperar al término de la primera rueda en la Liga de Primera 2026 para ver si Aníbal Mosa y compañía se mueven por el ex Coquimbo Unido o buscan otras alternativas.

En síntesis

Colo Colo enfrentará a Ñublense este domingo tras perder ante Coquimbo Unido por la copa.

El entrenador Fernando Ortiz llega cuestionado por el rendimiento futbolístico del cuadro albo.

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