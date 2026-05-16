Coke Hevia asegura que este posible refuerzo de Colo Colo no llega por ningún motivo: “Imposible”

Colo Colo tiene un importante compromiso por la Liga de Primera 2026 este domingo, en donde deberá cambiar la cara respecto a lo hecho a mitad de semana ante Coquimbo Unido donde cayó por la cuenta mínima por la Copa de la Liga.
Fernando Ortiz llega al duelo frente a los chillanejos en medio de cuestionamientos por sobre cómo juega el Cacique, además de que en los partidos importantes siempre pasa algo y el DT se queda con las ganas de celebrar.
Paralelamente, los albos miran de reojo el Mercado de Fichajes donde el periodista y conductor de Pauta de Juego, Coke Hevia, entregó noticias en su programa: “Colo Colo por ahora, no tiene ningún nombre en la mente todavía”, dijo.
Coke Hevia no ve a Cabral en Colo Colo. | Foto: Photosport
Eso sí, Hevia se refiere al rumor que ha rondado las oficinas del Estadio Monumental esta semana: “En el caso de Cabral, que siempre suena, yo dije -sin saber- que no me calza. Porque juega sin enganche y a Aquino lo tira a la banda, y a Cabral sí que no puede tirarlo a la banda”, aclaró.
“El presidente tendrá que ir a pedir un crédito, porque Independiente pide tres palos y medios por él. En la competencia interna te lo puede comprar Talleres por 2, pero, ¿de dónde va gastar 2 palos Colo Colo? Imposible”, complementó
¿Llega o no Luciano Cabral a Colo Colo? Habrá que esperar al término de la primera rueda en la Liga de Primera 2026 para ver si Aníbal Mosa y compañía se mueven por el ex Coquimbo Unido o buscan otras alternativas.
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En síntesis
- Colo Colo enfrentará a Ñublense este domingo tras perder ante Coquimbo Unido por la copa.
- El entrenador Fernando Ortiz llega cuestionado por el rendimiento futbolístico del cuadro albo.
- El periodista Coke Hevia afirmó que Independiente pide 3.5 millones por Luciano Cabral.