El interés de Colo Colo por Luciano Cabral suma un nuevo capítulo: “Desde el entorno…”￼￼￼￼

Durante las últimas semanas, el nombre del mediocampista de Independiente de Avellaneda volvió a rondar en Colo Colo.

Colo Colo ya comienza a mover piezas pensando en el próximo mercado de fichajes. Mientras el equipo de Fernando Ortiz sigue peleando en la Liga de Primera y la Copa de la Liga, en Macul saben que será necesario reforzar ciertas zonas del plantel para dar el salto definitivo en el segundo semestre.

Uno de los puestos que buscan potenciar en el Estadio Monumental es el de volante creativo. La irregularidad mostrada por Claudio Aquino en varios partidos y la falta de un jugador capaz de asumir la conducción ofensiva tienen a la dirigencia alba monitoreando distintas alternativas, tanto en el fútbol chileno como en el extranjero.

Y en ese escenario apareció un nombre que conoce perfectamente el medio nacional. Luciano Cabral, actual futbolista de , vuelve a instalarse como opción para el Cacique, despertando ilusión entre los hinchas por el talento que mostró durante su paso por Coquimbo Unido.

El buen nivel de Luciano Cabral en Coquimbo Unido le permitió ganarse un lugar en La Roja. | FOTO: Andres Pina/Photosport

Colo Colo va por el golpe: reconocen contactos por Luciano Cabral

Durante las últimas horas, el periodista Matías Martínez, de Radio La Red, entregó nuevos detalles sobre el interés albo en el volante del “Rojo”.

“Desde el entorno del futbolista reconocen sondeos por “Lucho” por parte del Cacique“, escribió el comunicador en su cuenta de X (Ex Twitter).

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Eso sí, por ahora no existe una oferta formal. Desde Argentina aseguran que Independiente no tiene contemplado desprenderse fácilmente del jugador y solo evaluaría una venta definitiva, ya que mantiene contrato vigente hasta 2027.

Pese a eso, en Blanco y Negro siguen atentos a cualquier posibilidad. El nombre de Cabral gusta desde hace tiempo en Macul y no descartan avanzar si las condiciones económicas terminan acomodándose durante las próximas semanas.

En resumen…

En Argentina revelaron que desde el entorno de Luciano Cabral admitieron sondeos de Colo Colo pensando en el próximo mercado.

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