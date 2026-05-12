Toby Vega destapa incómoda verdad detrás del posible fichaje de Luciano Cabral en Colo Colo: “¿Para qué…?”

El habilidoso ex jugador del fútbol chileno y Colo Colo destapa al verdadero interesado de que Luciano Cabral llegue al Cacique.

El Mercado de Fichajes de invierno está próximo a comenzar en el fútbol chileno, donde los distintos equipos de Primera División buscarán darle un salto de calidad a los planteles de cara al segundo semestre.

En esa línea está Colo Colo, equipo que buscará reforzarse para quedare con la Liga de Primera y disputar la Copa Chile, certamen que comienza en el mes de junio donde los albos comparten grupo con Deportes Recoleta, Unión Española y O’Higgins de Rancagua.

Vega cree que Cabral es un anhelo de Mosa, no de Ortiz. | Foto: Photosport

Uno de los nombres que ha sonado con fuerza en los últimos días es el de Luciano Cabral, pero el que instaló la duda fue Marcelo ‘Toby’ Vega en Picado TV: “Yo creo que es más gusto del presidente… Cabral mandó a decir ‘acuérdense de mí’”, dijo.

Vega no entiende una hipotética llegada del jugador de Independiente de Avellaneda si Fernando Ortiz prácticamente tiene relegado al banco a Claudio Aquino, quien usa la misma posición: “Esto es más gusto del presidente que del técnico, porque si no le gustan los ‘10’, ¿para qué va a traer a otro?”, argumentó.

¿Llegará Luciano Cabral? Lo cierto es que el ex Coquimbo Unido no tiene cabida en el equipo dirigido por Gustavo Quinteros y, dadas las necesidades del Cacique para el segundo semestre, su posible llegada no tiene mucho sentido estando Claudio Aquino en el plantel.

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En síntesis

Colo Colo compartirá grupo en Copa Chile con Recoleta, Unión Española y O’Higgins desde junio.

Marcelo Vega afirmó que el interés por Luciano Cabral es gusto del presidente, no del técnico.

El volante Luciano Cabral no es considerado actualmente por Gustavo Quinteros en Independiente de Avellaneda.