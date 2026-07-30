Aníbal Mosa le cierra las puertas a este refuerzo en Colo Colo: “Completamente descartado”

El presidente de Blanco y Negro negó que Víctor Dávila esté cerca de aterrizar en el Estadio Monumental y apuntó a su lesión.

Colo Colo sigue buscando alternativas en el mercado de fichajes, pero uno de los rumores se esfumó. ¿La razón? Aníbal Mosa sacó la voz para hablar fuerte y claro: desmintió una teoría.

En conversación con la prensa, el presidente de Blanco y Negro abordó los trascendidos sobre Víctor Dávila y los negó. Por el momento, no es uno de los apuntados para la escuadra alba.

Si bien desde tierras mexicanas se especuló sobre un retorno a Chile, el ariete de 28 años no aterrizará en el Estadio Monumental. Se encuentra en proceso de rehabilitación por un corte de ligamentos.

“No es una opción. Nosotros no estamos pensando en traer jugadores que están lesionados para que se vengan a recuperar a Colo Colo“, comenzó señalando el dirigente.

Luego, para dar por cerrada la teleserie sobre el atacante con pasos por la Selección Chilena, el timonel de Colo Colo agregó: “Está completamente descartado“.

Colo Colo no piensa en Víctor Davíla. Así lo confirmó Aníbal Mosa. (Foto: Getty Images)

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Aníbal Mosa advierte sobre Colo Colo

Finalmente, el mandamás del elenco popular se refirió a Carlos Palacios. Si bien el oriundo de Renca es querido en Macul, ello no es sinónimo de un regreso a la brevedad. Viste los colores de Boca Juniors.

“Nada, no puedo decir nada (…) Es un excelente jugador, un hombre que salió de la casa, pese a que no nació futbolísticamente aquí. Mientras tenga contrato con otro equipo, yo no me voy a referir a ello“, cerró.