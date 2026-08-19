Mientras el Superclásico será sin hinchas visitantes, esta es la decisión para Huachipato vs. Colo Colo

La autoridad regional del Biobío tomó una decisión contraria a la determinación de no llevar hinchas de Colo Colo al Superclásico.

Mientras los hinchas de Colo Colo no podrán asistir al Superclásico de este domingo ante Universidad de Chile, en la Región del Biobío tomaron una decisión completamente distinta para el próximo partido del Cacique como visitante. Y es que en las últimas horas, la Delegación Presidencial del Biobío autorizó la presencia de fanáticos albos para el duelo frente a Huachipato, programado para comienzos de septiembre.

El compromiso se disputará el próximo domingo 6 de septiembre a las 17:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción y, según informó el periodista Sergio Godoy Acosta, la autoridad regional aprobó un aforo de 25 mil espectadores para el compromiso entre los Acereros y el Cacique.

Huachipato y Colo Colo se jugará a inicios de septiembre en Collao (Photosport).

La determinación permitirá que los seguidores de Colo Colo puedan acompañar al equipo en su visita a Concepción, en un escenario completamente distinto al que se vivirá este domingo en el Estadio Nacional. Para el Superclásico, finalmente se descartó la venta de entradas para los fanáticos albos, pese a que inicialmente se había proyectado una disponibilidad cercana a las 800 localidades para la hinchada visitante.

La diferencia entre ambas medidas genera un evidente contraste en materia de seguridad. Mientras en Santiago se resolvió impedir la presencia de hinchas de Colo Colo en el partidos más importantes del fútbol chileno, en el Biobío las autoridades determinaron que existen condiciones para recibir a una masiva cantidad de público, incluyendo a los seguidores visitantes.

Así, los hinchas albos tendrán que esperar hasta comienzos de septiembre para volver a acompañar presencialmente a Colo Colo como visitante. Esta vez podrán hacerlo en Concepción, en un duelo ante Huachipato que tendrá un aforo autorizado de 25 mil espectadores.

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En resumen…