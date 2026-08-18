Lucas Assadi prepara su salida de Universidad de Chile: “Puede perderse el Superclásico”

Según indicó el periodista Marcelo Díaz de TNT Sports, el ariete de 22 años avanza en sus negociaciones con AIK Solna de Suecia.

Universidad de Chile puede despedirse de una de las mayores promesas de su cantera durante los últimos años. El conjunto estudiantil vive horas claves para resolver el futuro de Lucas Assadi: está en la mira del AIK Solna.

Si el elenco europeo decide ejecutar la cláusula de salida del jugador, se quedará con sus servicios. Ello fue alertado por el periodista Marcelo Díaz de TNT Sports, haciendo hincapié en el siguiente duelo del cuadro azul.

¿La razón? El agente del oriundo de Puente Alto ya está en territorio sueco para concretar el traspaso en cuestión. Y si resuelve ello a la brevedad, puede ser una baja para enfrentar a Colo Colo.

“El representante ya está en Suecia. Esto habla de que puede ser muy rápido y está muy avanzado. Por algo está en Europa, conversando directamente con la dirigencia del AIK”, lanzó.

“Incluso, puede ser tan rápido que puede perderse el Superclásico. Recién estamos a martes y esta negociación está avanzando muy rápido. Tengo entendido que el director técnico José Ribeiro llamó a Lucas Assadi“, agregó.

Lucas Assadi vive horas claves en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile puede despedirse de Lucas Assadi

Finalmente, el comunicador abordó los montos involucrados en la potencial transacción. Sin embargo, llamó a tener calma: ello aún no está definido entre los clubes involucrados.

“Falta que se tome la decisión, de comprar el 80% del pase, que es lo más seguro. Debiese ser 2,8 (millones de euros), quizás no es el 80% limpio, pero sí gran parte de ese porcentaje“, señaló.

“Están en conversaciones (…) Esto podría darse tan rápido que, incluso, se pierda el Superclásico. De no ser así, podría ser el Superclásico su último partido”, cerró.