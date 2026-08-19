Las dos formaciones que trabaja Fernando Ortiz en Colo Colo para el Superclásico ante la U. de Chile

Las dos formaciones que trabaja Fernando Ortiz en Colo Colo para el Superclásico.

Colo Colo ya tiene todo el foco en lo que será su nuevo desafío dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Albos’ quieren dejar atrás su igualdad ante O’Higgins de Rancagua a dos tantos y enfocarse en los partidos que siguen.

En su próximo duelo, Colo Colo se verá las caras ante la Universidad de Chile en una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno, en donde el ‘Cacique’ espera poder sumar una victoria.

Por esto, el entrenador Fernando Ortiz ya empieza a confeccionar lo que será su onceno para este partido, en la que podría sorprender con importantes modificaciones.

Las dos formaciones que maneja Ortiz en Colo Colo

Correa podría ser titular en Colo Colo | Foto: Photosport

En esta jornada, el periodista Rodrigo Gómez dio a conocer las dos formaciones que ha trabajado Fernando Ortiz en los entrenamientos de Colo Colo pensando en el Superclásico.

Uno de estos, sería con la titularidad de Iván Román y Javier Correa en desmedro de Tomás Alarcón y Maximiliano Romero, en la que Arturo Vidal dejaría la zaga para entrar al mediocampo.

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La primera formación de Colo Colo sería con Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Iván Román y Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez y Diego Ulloa: Leandro Hernández y Javier Correa.

En la segunda alineación, Ortiz optaría por el ingreso de Lautaro Pastrán por Tomás Alarcón, en la que el ex Liga Deportiva Universitaria de Quito sería el enganche para nutrir a Maximiliano Romero y Leandro Hernández.

De esta forma, dicha formación sería con Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa y Lautaro Pastrán: Leandro Hernández y Maximiliano Romero.

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Por esto, ahora Fernando Ortiz deberá tomar una importante decisión para poder conformar su onceno en Colo Colo, en la que todo parece a indicar de que tendrá sorpresas en su formación para el Superclásico.