José María Buljubasich responde por la falta de refuerzos en la UC: “Si la gente cree…”

El gerente deportivo de Universidad Católica asumió las críticas, pero explicó el panorama institucional en el libro de pases.

Universidad Católica quedó fuera de la Copa Libertadores tras caer 3-0 ante Estudiantes de La Plata en la revancha de los octavos de final. El elenco precordillerano lo intentó, pero no pudo ante su rival de turno.

Ante ello, los hinchas de la UC se lanzaron contra la dirigencia por la falta de refuerzos (solo arribó Agustín García Basso y no pudo disputar la llave), lo que fue abordado por José María Buljubasich.

En atención a ESPN Chile, el gerente deportivo del conjunto de San Carlos de Apoquindo sacó la voz y asumió los cuestionamientos. Sin embargo, aprovechó para explicar el panorama institucional.

“Nosotros buscamos todo tipo de jugadores y hay jugadores que con los valores que se piden no se pueden traer. Es algo que se tiene que entender desde ese lugar”, comenzó señalando.

“Cuando los clubes quiebran, están jugando campeonatos económicos, aparecen las críticas de por qué no se hicieron las cosas como había que hacerlas. Este es un club sustentable, que funciona con los ingresos que va teniendo“, agregó.

Universidad Católica le dijo adiós a la Copa Libertadores. (Imagen: Photosport)

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Universidad Católica decepciona en el mercado

Finalmente, el dirigente ahondó en su reflexión y le dejó un recado a los fanáticos de la UC. Si bien había un monto estipulado para gastar en incorporaciones, el escenario fue complejo.

“Yo ya asumí en su momento la imposibilidad de traer a alguien con los valores que teníamos, que no eran bajos. El dinero que quedó de los octavos de final, el directorio lo dispuso para traer jugadores“, comentó.

“Si la gente cree que habían 6 millones de dólares, no los había. Sí acepto que los hinchas puedan cuestionarme por no traer un jugador de 1 millón de dólares, pero cuando uno va a comprar, te aseguro a que valen más que eso”, cerró.