Según trascendió, Trabzonspor de Turquía tiene en la mira al crack de 22 años. Por ello, ya habría realizado una propuesta por él.

Universidad de Chile mantiene vivo un misterio en el mercado de fichajes. A pesar de que el período de transacciones cerró en el país, Lucas Assadi puede emigrar lejos de su tierra natal. ¿Hacia dónde?

Según reveló el periodista Rodrigo Hernández en Radio ADN, el futbolista de 22 años tiene una propuesta en pie para ser transferido rumbo a Turquía: está en la mira del Trabzonspor.

El mismo elenco que intentó quedarse con Darío Osorio posó su atención sobre el oriundo de Puente Alto. Sin embargo, el comunicador advierte: el monto no cumple con un requisito.

“Trabzonspor es el único que hizo una oferta por Lucas Assadi sobre la mesa, pero paga un pelito menos que la cláusula”, lanzó el reportero en el espacio radial.

Cabe consignar que Universidad de Chile ya no puede sumar nuevos jugadores. El libro de pases caducó el jueves 13 de agosto a las 23:59 horas, por lo que el seleccionado nacional no puede ser reemplazado.

Lucas Assadi puede salir de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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¿Qué dice Universidad de Chile sobre Lucas Assadi?

Ante los rumores sobre el futuro del canterano azul, Manuel Mayo explicó el panorama. El gerente deportivo no descartó su adiós, aunque dejó un claro mensaje: los ofrecimientos deben estar a la altura de la exigencia.

“En el momento de la renovación de Lucas, se incorporó una cláusula a petición de él. Si llega un club de los que está interesados y está dispuesto a pagar la cláusula y el jugador quiere ir para allá, el club no tiene nada que hacer“, indicó.