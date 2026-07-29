El arquero caboverdiano sigue retrasando su viaje a Santiago para ser presentado de forma oficial como refuerzo de Colo Colo.

Va a pasar casi una semana desde que fue anunciado el fichaje de Vozinha en Colo Colo y el futbolista caboverdiano todavía no ha viajado a Chile para sumarse al equipo que dirige Fernando Ortiz.

El arquero de 40 años que fue la gran revelación del Mundial 2026, se ha tomado su tiempo para hacer las maletas y viajar rumbo a Santiago, donde el itinerario para su arribo ha ido cambiando todos los días.

Lo cierto es que el portero tenía que llegar el pasado martes a nuestro país, pero su viaje se fue retrasando al no contar con el permiso laboral, lo que fue solucionado en las últimas horas.

Vozinha llegará con una visa de turismo mientras tanto, pero tampoco podrá pisar suelo nacional este miércoles, pues recién estará emprendiendo vuelo hacia su primera escala.

Vozinha se ha transformado en el arquero más popular del mundo. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

¿Cuándo llega Vozinha?

El capitán de la Selección de Cabo Verde se encuentra en Portugal y esta noche partirá rumbo a Madrid, la capital de España. Desde ahí tomará el avión con destino a Santiago en la madrugada del jueves.

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De esta forma, se espera que el golero con casi 30 mil seguidores en Instagram, aterrice en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Pudahuel mañana por la tarde, cerca de las 20:30 horas.

Por lo tanto, el viernes se realizaría los exámenes médicos respectivos y quedaría pendiente su presentación en el Estadio Monumental, que sería postergada para la próxima semana, considerando que el Cacique juega el sábado ante Everton en Viña del Mar.

En síntesis

Vozinha llegará a Chile el jueves a las 20:30 horas.

llegará a Chile el jueves a las 20:30 horas. Exámenes médicos del arquero se realizarán el viernes.

del arquero se realizarán el viernes. Colo Colo jugará este sábado ante Everton en Viña del Mar.