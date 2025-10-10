Este viernes hubo una tercera Junta de Accionistas en el año del centenario de Colo Colo, un hecho inédito ante el rechazo en dos ocasiones anteriores de los estados financieros de la sociedad anónima, lo que se volvió a repetir esta jornada, dándole un nuevo golpe al presidente Aníbal Mosa.

Nuevamente la oposición le bajó el pulgar a un punto específico, que tiene que ver con la inclusión de los ingresos por adelantado de la productora DG Medios, por la realización de una serie de conciertos en el Estadio Monumental.

Aquello fue fundamentado a través de una carta que envió uno de los accionistas, la cual fue leída en la Junta.

Tras este rechazo que alcanzó el 50,05% de los votos, salió a hablar el timonel albo, quien defendió su gestión y atacó a sus opositores, identificados como el bloque Vial/Ruiz-Tagle. En la instancia, el mandamás desempolvó una frase del polémico Sergio Jadue, quien fue presidente del fútbol chileno entre 2011 y 2015.

“Desde el año 2010 que estoy en esta institución, se me puede recriminar muchas cosas, pero las manos yo las tengo completamente limpias. Mis negocios están fuera de Colo Colo, yo no me vengo a servir de Colo Colo, yo vengo a servir a Colo Colo. Así que bajo es epunto de vista estoy muy tranquilo”, lanzó el empresario de origen sirio.

“Yo he hecho un llamado a los accionistas, no a los directores, aquí los accionistas mayoritarios están detrás de estas personas que están en el directorio. A mí me hubiese gustado que ellos estuvieran sentados en la mesa, pero ellos por diferentes motivos mandan a sus delfines a que den este tipo de pelea sucia, cochina, que no solamente le hace daño a una instiutución, le hace daño a 10 millones de personas, que no ven con buenos ojos esta situación. Porque la gente cada día se ha ido dando cuenta de que esta es una guerra más política que de fondo“, añadió el puertomontino.

Aníbal Mosa en la Junta de Accionistas de este 10 de octubre. (Foto: Captura)

Aníbal Mosa explica los pasos a seguir

Respecto a lo que viene, Aníbal Mosa explicó que en efecto la Junta de Accionistas de hoy queda registrada como la primera y que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) deberá tomar una decisión, para que sea convocada una nueva instancia.

“Para todos los efectos esta es la primera Junta de Accionistas que se hace, porque anteriormente la primera vez la negativa de rechazar no cumplía con los requisitos que decía la CMF. La segunda vez no cumpieron con el quórum que fue 49,93%, esta vez 50,05%. Pero le preguntaremos a la CMF si el rechazo que ellos están dando, de la mitad aproximadamente de esas acciones, porque los que rechazaron fueron 21% o 22%, tienen la condición para aplicar el artículo 77, que sean fundadas y exactas“, indicó Mosa.