El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se tomó un tiempo durante su llegada a Uruguay para comentar acerca del mercado de fichajes de Colo Colo. Por otro lado también mostró su postura acerca del inminente arribo de Juan Martín Lucero a Universidad de Chile.

“No es tema mío. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato y cada uno sabe dónde ir”, declaró el presidente de los albos cuando se le preguntó acerca de Lucero.

Controversia ha generado este mercado de fichajes en esta nueva temporada, principalmente por la llegada de dos ex caciques a la vereda de al frente. Primero por Octavio Rivero y ahora por la cercana de Juan Martín Lucero al Centro Deportivo Azul.

La llegada del “Gato” a la U, va más allá de lo deportivo, con respecto a la molestia de los albos. Esto comienza en el proceso de su traspaso hacia Fortaleza desde el cacique, ya que muchos lo tildaron como mercenario por su fichaje, y más aún tras gritarles un gol en la cara en la caída por 4-0 de los albos frente a los brasileños. Encuentro en el que el argentino marcó la sentencia de la goleada.

“Cada institución sabe que quiere traer y que no quiere traer”, comentó Mosa para zanjar el tema sobre el ex Colo Colo.

Juan Martín Lucero jugará para el clásico rival de su ex equipo

El paso de Lucero por Colo Colo fue muy valorado. Esto porque desde hace años no se veía un delantero tan completo y eficaz que haya pasado por el Estadio Monumental.

¿Cómo fue el paso de Lucero por Colo Colo?

En su breve paso por los albos, el formado en Defensa y Justicia, jugó 39 encuentros entre la Liga de Primera, Copa Chile, Supercopa, Copa Sudamericana y Copa Libertadores. En aquella temporada de 2022, marcó 24 goles y entregó 6 asistencias con la camiseta blanquinegra.

