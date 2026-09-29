El bicampeón de América fue sincero al contar lo que ha pensado para su futuro, luego de las últimas tres temporadas en Colo Colo.

En Colo Colo todavía no se resuleve lo que sucederá con Arturo Vidal de cara a la próxima temporada, pues en Blanco y Negro no quieren avanzar en la renovación de su contrato hasta que termine la temporada que está en curso.

Esto ha generado algún malestar en el volante de 39 años, quien volvió al club de sus amores en 2024 para iniciar la parte final de su carrera como futbolista profesional.

Respecto a aquello se refirió en la última transmisión que realizó en su canal de Kick, donde se sinceró respecto al momento en que decida colgar los botines. Es más, el King adelantó que al menos busca mantenerse en actividad por un año más.

“Uy, no sé, difícil. Uno siempre, cuando es más jóven, dice una edad. Pero ya más grande, uno siempre va con cautela, mirando bien… este año estoy muy bien físicamente y creo, y estoy seguro, que un año más lo puedo hacer a la perfección. Ya después veremos, ya es más difícil, pero quiero retirarme bien. Cuando decida retirarme, quiero retirarme”, comentó el bicampeón de América.

En esa línea, el ex Barcelona indicó que físicamente está en muy buena forma, por lo que eso no es impedimento para alargar su recorrido: “Como ha sido mi carrera, espero que el físico me acompañe. Yo sé que que me va a acompañar, porque para algo me preparo todos los días. Entonces de esa parte estoy muy tranquilo. Lo que ha pasado este año me han dado muchas ganas de seguir”.

Sobre el día en que decida tomar la decisión final, el capitán albo confesó que no ha querido pensar en eso: “Sí, es muy difícil. Así que esa palabra no la tengo todavía en mi cabeza”.

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En síntesis