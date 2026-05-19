El abogado de Money Global reveló que se llegó a un trato con el futbolista de 39 años, que tendrá que devolver cerca de 50 millones CLP.

La teleserie de Arturo Vidal llegó a su fin: el mediocampista de Colo Colo está libre de preocupaciones tras involucrarse en un robo a una casa de cambio. Así lo confirmó el abogado de la empresa perjudicada.

Según detalló Manuel Umaña de Money Global, el futbolista de 39 años quedó al margen de los hechos. Tras las conversaciones entre las partes, hubo humo blanco para cerrar el trato.

De esta manera, el jugador tendrá que desembolsar cerca de 50 millones de pesos. Ese fue el monto sustraído por uno de los amigos del histórico mediocampista nacional.

“Se aprobó un acuerdo con los abogados del señor Arturo Vidal. Por lo tanto, se estableció que un trabajador de la casa de cambio sustrajo el dinero, motivo por el cual fue despedido”, lanzó.

“Respecto al señor Arturo Vidal, se llega a un arreglo completo y suficiente. Se renuncia a cualquier tipo de acción en adelante, por lo cual el tema queda zanjado y finiquitado”, agregó.

Arturo Vidal quedó al margen de los problemas con la ley. (Imagen: Photosport)

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Arturo Vidal zafó de un nuevo lío judicial

Cabe consignar que por este caso, el dos veces campeón de América prestó declaraciones y arriesgó ser acusado de algunos ilícitos, entre ellos receptación y encubrimiento.

Sin embargo, todo quedará como anécdota. Lo cierto es que el oriundo de San Joaquín tendrá que tomar mayor atención sobre sus acciones de aquí en más: ya está bajo la lupa de la justicia.

En resumen:

El futbolista Arturo Vidal quedó libre de preocupaciones judiciales tras alcanzar un acuerdo económico.

quedó libre de preocupaciones judiciales tras alcanzar un acuerdo económico. El abogado de Money Global, Manuel Umaña , confirmó el finiquito del caso.

, confirmó el finiquito del caso. El mediocampista de 39 años desembolsará cerca de 50 millones de pesos chilenos.