El "King" se vio envuelto en esta feroz polémica donde se acusa de ser parte de millonario robo a una casa de cambio.

Un inesperado antecedente judicial involucra a Arturo Vidal. El volante de Colo Colo devolvió 35 millones de pesos luego de prestar declaración ante la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de una investigación por un millonario robo que afectó a una casa de cambios ubicada en el centro de Santiago.

El caso se remonta a enero de este año, cuando el dueño del local detectó presuntas irregularidades tras la desaparición reiterada de dinero desde una caja fuerte. A partir de aquello se inició una investigación que hoy suma un nuevo capítulo con la restitución parcial del dinero por parte del futbolista.

Abogado de la casa de cambios asegura que Arturo Vidal pagará otros $15 millones

El abogado de la casa de cambios, Manuel Umaña, entregó detalles sobre la situación y aseguró que el mediocampista ya realizó un importante abono para intentar cerrar el conflicto judicial.

“Existen chats entre el señor Vidal y el dueño de la casa de cambio y que lamentablemente no prosperaron”, comenzó diciendo Umaña.

Posteriormente, aclaró que: “El señor Arturo Vidal devolvió 35 millones de pesos. Mañana tendrá que entregar 15 millones de pesos más. Con eso se podría llegar a término de esta causa mediante un acuerdo”, sostuvo el representante legal.

Además, explicó que la intención es poner fin al proceso por la vía del entendimiento entre las partes. “La idea es terminar la causa en buenos términos. Esto es parte del acuerdo. Se entiende que una persona llega a pagar 35 millones. Era primera vez que sucedía”, afirmó.

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El letrado también aclaró la naturaleza del delito investigado: “De hecho, esto fue un robo por parte de la casa de cambios. El delito es de robo, a la caja fuerte del local”, agregó en declaraciones emitidas por La Tarde es Nuestra de Canal 13.

Por ahora, la investigación continúa abierta y se espera que durante las próximas horas se concrete el pago adicional mencionado por la defensa del local afectado, situación que podría facilitar un eventual acuerdo para cerrar la causa.

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DATOS CLAVE

El futbolista Arturo Vidal devolvió 35 millones de pesos tras declarar ante la PDI.

El abogado Manuel Umaña aseguró que el jugador deberá entregar otros 15 millones más.

La investigación judicial indaga un millonario robo a la caja fuerte de una casa de cambios.