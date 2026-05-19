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Copa Sudamericana

Tras Audax Italiano vs Barracas: así queda la tabla de posiciones del Grupo G en la Copa Sudamericana

El conjunto 'Itálico' logró una importante victoria y sigue con su sueño de avanzar a la próxima ronda.

Audax Italiano sumó tres puntos claves en la Copa Sudamericana
© PhotosportAudax Italiano sumó tres puntos claves en la Copa Sudamericana

Un duelo importante era el que debía enfrentar hoy Audax Italiano dentro de la Copa Sudamericana, en donde los ‘Tanos’ recibían en casa a Barracas Central por la quinta fecha de la fase de grupos.

Los dirigidos por Gustavo Lema sumaron una valiosa victoria por 2-0 ante Barracas Central, en la que gracias a los goles de Daniel Piña y Diego Coelho, sumó tres puntos claves para seguir soñando con la clasificación.

Con este resultado, Audax Italiano se prendió en la lucha por avanzar a la próxima ronda, en la que igualó en puntaje con Vasco da Gama y Olimpia, en donde los tres equipos suman siete unidades.

En la última fecha, los ‘Tanos’ irán a luchar con todo la clasificación a la próxima fase en lo que será su partido ante Olimpia en tierras paraguayas, en donde buscará lograr la hazaña.

Audax logró tres puntos claves | Foto: Photosport

Audax logró tres puntos claves | Foto: Photosport

Así va la tabla de posiciones del Grupo G de la Copa Sudamericana:

Pos. Club PJ G E P GF GC DG Pts
1 Vasco da Gama 4 2 1 1 6 3 +3 7
2 Olimpia 4 2 1 1 4 4 0 7
3 Audax Italiano 5 2 1 2 6 6 0 7
4 Barracas Central 5 0 3 2 2 5 -3 3
Gerald Rosales Cid
Gerald Rosales Cid
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