Tras Audax Italiano vs Barracas: así queda la tabla de posiciones del Grupo G en la Copa Sudamericana

El conjunto 'Itálico' logró una importante victoria y sigue con su sueño de avanzar a la próxima ronda.

Un duelo importante era el que debía enfrentar hoy Audax Italiano dentro de la Copa Sudamericana, en donde los ‘Tanos’ recibían en casa a Barracas Central por la quinta fecha de la fase de grupos.

Los dirigidos por Gustavo Lema sumaron una valiosa victoria por 2-0 ante Barracas Central, en la que gracias a los goles de Daniel Piña y Diego Coelho, sumó tres puntos claves para seguir soñando con la clasificación.

Con este resultado, Audax Italiano se prendió en la lucha por avanzar a la próxima ronda, en la que igualó en puntaje con Vasco da Gama y Olimpia, en donde los tres equipos suman siete unidades.

En la última fecha, los ‘Tanos’ irán a luchar con todo la clasificación a la próxima fase en lo que será su partido ante Olimpia en tierras paraguayas, en donde buscará lograr la hazaña.

Audax logró tres puntos claves | Foto: Photosport

Así va la tabla de posiciones del Grupo G de la Copa Sudamericana:

Pos. Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Vasco da Gama 4 2 1 1 6 3 +3 7 2 Olimpia 4 2 1 1 4 4 0 7 3 Audax Italiano 5 2 1 2 6 6 0 7 4 Barracas Central 5 0 3 2 2 5 -3 3