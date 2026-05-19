Tras Audax Italiano vs Barracas: así queda la tabla de posiciones del Grupo G en la Copa Sudamericana

Un duelo importante era el que debía enfrentar hoy Audax Italiano dentro de la Copa Sudamericana, en donde los ‘Tanos’ recibían en casa a Barracas Central por la quinta fecha de la fase de grupos.
Los dirigidos por Gustavo Lema sumaron una valiosa victoria por 2-0 ante Barracas Central, en la que gracias a los goles de Daniel Piña y Diego Coelho, sumó tres puntos claves para seguir soñando con la clasificación.
Con este resultado, Audax Italiano se prendió en la lucha por avanzar a la próxima ronda, en la que igualó en puntaje con Vasco da Gama y Olimpia, en donde los tres equipos suman siete unidades.
En la última fecha, los ‘Tanos’ irán a luchar con todo la clasificación a la próxima fase en lo que será su partido ante Olimpia en tierras paraguayas, en donde buscará lograr la hazaña.
Audax logró tres puntos claves | Foto: Photosport
Así va la tabla de posiciones del Grupo G de la Copa Sudamericana:
|Pos.
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Vasco da Gama
|4
|2
|1
|1
|6
|3
|+3
|7
|2
|Olimpia
|4
|2
|1
|1
|4
|4
|0
|7
|3
|Audax Italiano
|5
|2
|1
|2
|6
|6
|0
|7
|4
|Barracas Central
|5
|0
|3
|2
|2
|5
|-3
|3