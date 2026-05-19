Sorpresa en Colo Colo: importante nombre podría salir del club de forma anticipada

Colo Colo hoy en día vive un gran presente dentro de la Liga de Primera, en el que los dirigidos por Fernando Ortiz consiguieron un importante triunfo por 6-2 ante Ñublense y son los claros líderes del torneo.

El gran presente que tiene el ‘Cacique’, sin duda que tiene a todos los hinchas contentos y el plantel del Colo Colo también busca mantenerse en esa línea para no sacar el pie del acelerador en esta lucha.

A pesar del buen momento, hay jugadores que no gozan de un positivo panorama dentro del club, en la que no han tenido el protagonismo esperado en el plantel de Ortiz y podrían tener una salida anticipada de ‘Popular’.

Este es el caso del defensor uruguayo Javier Méndez, quien llegaba a principio de temporada como un puntal imporante para la zaga de Colo Colo y hasta día de hoy, ha visto muy poca participación, lo que podría adelantar su salida.

Méndez podría salir de Colo Colo de forma anticipada | Foto: Photosport

Así lo informó en esta jornada el periodista Rodrigo Gómez, quien en su cuenta de ‘X’ señaló que el zaguero uruguayo podría poner punto final a su contrato con Colo Colo de forma anticipada, debido a que el jugador debe cumplir una cláusula, la que hoy está muy lejos de alcanzar.

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“Javier Méndez si no juega podría terminar de manera anticipada su contrato con Colo Colo. El vínculo es hasta dic. de 2027, pero existe una cláusula donde debe cumplir un mínimo de minutos jugados o puede terminar en 2026. Suma 153’ equivale al 10% de lo jugado”, declaró.

De esta forma, el zaguero uruguayo en caso de no poder ganarse una camiseta de titular en la segunda parte del año en Colo Colo, podría decir adiós de forma anticipada a finales del 2026.

Javier Méndez si no juega podría terminar de manera anticipada su contrato con Colo Colo.



El vínculo es hasta dic. de 2027, pero existe una cláusula donde debe cumplir un mínimo de minutos jugados o puede terminar en 2026.



Suma 153’ equivale al 10% de lo jugado @Cooperativa — Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) May 19, 2026

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