Antes que acabe esta semana se disputará el partido de vuelta entre Colo Colo y Audax Italiano tras el empate sin goles en la ida.

El martes por la noche se enfrentaron Audax Italiano y Colo Colo por la ida de los octavos de final de la Copa Chile 2026, partido que terminó en empate 0-0 en el Estadio Nacional.

Esta llave se está disputando en medio de fecha FIFA, por lo que el Cacique suma varias ausencias, jugadores que fueron convocados a la Selección Chilena, La Roja Sub 20 y en el caso de Vozinha en la Selección de Cabo Verde.

Y la revancha para conocer al clasificado a cuartos de final se disputará en los próximos días, incluso antes que termine la semana.

Así es, porque dentro de tres días albos e itálicos se volverán a ver las caras y nuevamente será en el coliseo de Ñuñoa, pero con el cuadro popular ejerciendo como local.

Esto se debe a que ninguno de los dos equipos tenían disposibles sus respectivos estadios para esta llave, pues en el Bicentenario de La Florida se realizará el concierto del británico Robbie Williams y en el Estadio Monumental se presentó el pasado domingo Romeo Santos junto a Prince Royce.

Colo Colo y Audax Italiano se volverán a ver las caras en el Estadio Nacional. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

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¿Cuándo y a qué hora es la revancha de Colo Colo vs. Audax Italiano?

El partido de vuelta entre Colo Colo y Audax Italiano se disputa este viernes 25 de septiembre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

¿Quién transmitirá este partido?

A diferencia de la ida que solo fue por la plataforma de streaming HBO Max, la revancha entre Colo Colo y Audax Italiano vuelve a la parrilla programática de TNT Sports Premium.