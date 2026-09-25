Una buena noticia para los hinchas de Colo Colo y Audax Italiano en la previa de la vuelta por los octavos de final de la Copa Chile.

Este viernes se vuelven a enfrentar Colo Colo y Audax Italiano por la vuelta de los octavos de final de la Copa Chile 2026.

El pasado martes, por la ida, empataron sin goles en el Estadio Nacional, mismo escenario que albergará la revancha.

Esto se debe a que los albos no cuentan con el Estadio Monumental, pues la cancha entró en proceso de recuperación tras el concierto de Romeo Santos y Prince Royce el 20 de septiembre.

Consignar que esta es una de las llaves más atractivas de la Copa Chile, pues se trata de dos equipos de la Liga de Primera, donde Colo Colo es el líder indiscutido y principal candidato al título.

Muchos hinchas y televidentes tienen la duda de quién transmitirá este partido, pues la ida sólo fue por la plataforma de streaming HBO Max.

¿Quién transmite este partido de Colo Colo vs. Audax Italiano?

Esta vez, la revancha entre Colo Colo y Audax Italiano también irá por la señal de televisión de TNT Sports Premium, además de HBO Max.

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¿A qué hora se juega este partido?

Este partido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Chile se disputa este viernes 25 de septiembre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

Colo Colo y Audax Italiano se vuelven a ver las caras en el Estadio Nacional después de tres días. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

En síntesis

Colo Colo y Audax Italiano juegan el viernes 25 de septiembre a las 20:00.

juegan el viernes 25 de septiembre a las 20:00. La transmisión en vivo será por TNT Sports Premium y HBO Max .

. El encuentro se jugará en el Estadio Nacional tras el 0-0 de ida.