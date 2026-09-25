Joaquín Sosa se derrite por esta promesa de Colo Colo: “Es muy bueno, me gusta mucho”

El defensor uruguayo llenó de elogios a Sebastián Vega. A pesar de no conocerlo en su totalidad, le llamó la atención el volante.

Colo Colo tiene una de las canteras más destacadas del país y eso bien lo sabe Joaquín Sosa. El zaguero ha entrenado con diversas figuras de las categorías inferiores, aunque uno en específico lo cautivó.

¿De quién se trata? En conversación con Reserved CL, el defensor uruguayo llenó de elogios a Sebastián Vega. Le han sorprendido las capacidades del mediocampista de 20 años.

Pese a que aún no sumado mayor protagonismo en el primer equipo comandado por Fernando Ortiz, le llama la atención. El volante ya tuvo su estreno en el profesionalismo.

“Si hay uno que se llama… Pasa que no me acuerdo el apellido porque ha entrenado poco, que se llama Seba (Sebastián Vega), juega ahí en el medio, es muy bueno“, expresó.

Sobre la misma línea, el zurdo de 24 años agregó: “Ahí de 5, me gusta mucho, es muy intenso, pasa bien la pelota. No entrena mucho con nosotros, a veces sube, a veces baja”.

Sebastián Vega cautivó a Joaquín Sosa en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Joaquín Sosa abre el camarín de Colo Colo

Finalmente, consultado sobre los compañeros que más memes envían al grupo de WhatsApp del elenco popular, el charrúa expuso dos nombres. Intentan darle la cuota de humor al plantel.

“El Maxi (Romero) y Erick (Wiemberg) son. Están todo el día hueveando ahí, mandando cosas, jodiendo. Pero el Maxi sobre todo”, concluyó.