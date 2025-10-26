Colo Colo puede tener un importante cambio en su plantel en la antesala del próximo mercado de fichajes. Una figura extranjera ya realiza los trámites para nacionalizarse chileno.

¿De quién se trata? Es uno de los emblemas del equipo y anhela permanecer en la institución por un tiempo más, aunque su futuro se mantiene en incertidumbre. Ese es el caso de Emiliano Amor.

El defensor central cumplió cinco años en el país y, según información entregada por AS Chile, busca ayudar a su club con un importante punto: liberar una plaza para jugadores foráneos.

“Inició hace un tiempo los trámites para recibir la nacionalidad chilena y así no ocupar cupo de extranjero (…) En su entorno creen que el jugador debiese ser chileno este año“, señaló el medio.

En dicha línea sobre el futbolista de 30 años, el sitio mencionado agregó: “Aunque advierten que todo dependerá de los tiempos del Servicio Nacional de Migraciones. Entonces, eso puede variar”.

Cabe destacar que según trascendió esta semana, el mismo zaguero argentino-sirio desechó dos ofertas desde Brasil para continuar en el Estadio Monumental. Quiere seguir con el indio en el pecho.

Emiliano Amor está en pleno proceso de nacionalización: desea ayudar a Colo Colo. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Emiliano Amor en Colo Colo

Durante la presente campaña, el defensa ha disputado un total de 23 encuentros con el conjunto albo: no registra goles ni asistencias en dichas participaciones. Concluye contrato en diciembre de 2025.