Este viernes hubo conferencia de prensa en Colo Colo y el encargado de atender a los medios fue el defensa Emiliano Amor, esto ante el repentino viaje que tuvo el entrenador Fernando Ortiz por un trámite personal en Argentina.

En la instancia, el referente albo se refirió a la condición física de algunos de compañeros que vienen saliendo de lesiones y serían considerados para el partido del lunes ante Deportes Limache por la Liga de Primera.

El primer caso es el del delantero Javier Correa que viene de dejar atrás una desgarro, pero ya estaría en condiciones de ser citado luego de haberse resentido la semana pasada.

“Por supuesto, Javi tuvo bastante mala suerte en estos últimos días. Estamos contentos de que esté con nosotros. Es un jugador muy querido dentro del grupo y también después con mucha jerarquía. Saber que Javier va a tener dos y seguramente haga un gol. Así que nada, contentos porque está entrenando, porque está feliz también. Y esperemos que el lunes llegue de la mejor manera”, comentó Amor.

La recuperación de Alan Saldivia en Colo Colo

En la instancia también fue consultado por su compañero de zaga Alan Saldivia, quien viene dejando atrás una rebelde pubalgia, por la que incluso tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Ante aquello, entregó buenos noticias y adelantó que podría estar de regreso ante los Tomateros.

“Alan es un proceso de rehabilitación muy bueno, con los kinesiólogos al principio, entrando después en algunos ejercicios con nosotros, y después se fue integrando de menos a más. Hoy, ya desde la semana pasada, creo que el último día y esta semana también, ya supernormal. Así que seguramente estará listo para el lunes también”, informó el defensor argentino.

Alan Saldivia estaría listo para volver en Colo Colo ante Deportes Limache. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

Respecto a lo complejo que ha sido consolidar una dupla de centrales en Colo Colo esta temporada, Emiliano Amor analizó esta situación.

“En base a los últimos dos partidos, el tema de la saga central creo que lo hicimos de muy buena manera. Fuimos fuertes, fuimos sólidos, fuimos rápidos. Lo que sí entiendo es que no se ha formado en el año una saga central ya establecida como anteriormente estaba Maxi (Falcón) y yo. Pero creo que los compañeros que vamos jugando intentamos hacerlo de la mejor manera“, concluyó.

¿Cuándo es el partido de Colo Colo vs Deportes Limache?

El partido entre Colo Colo y Deportes Limache está programado para el próximo lunes 27 de octubre a las 18:00 horas en el Estadio Nacional, válido por la fecha 25 de la Liga de Primera 2025.