No cabe duda que el día más triste de Colo Colo en este centenario fue aquel 10 de abril en la antesala del partido contra Fortaleza por Copa Libertadores, en donde dos jóvenes hinchas perdieron la vida tras ser arrollados por un carro de Carabineros.

Aquello derivó en la suspensión del encuentro luego de los desmanes surgidos dentro del Estadio Monumental como señal de protesta. La Conmebol no perdonó al “Cacique” y, como consecuencia, se impuso una fuerte sanción para los albos, la que incluyó la cifra de 10 encuentros (cinco de local y cinco de visitante) sin contar con sus hinchas.

En lo económico, el “Cacique” fue obligado a cancelar la suma de 80.000 dólares, los que serán descontados del monto por los derechos de transmisión de sus encuentros.

Pero en Blanco y Negro, tal cual lo hará la U. De Chile, se pusieron a trabajar con miras a una apelación a este duro castigo por parte del ente rector del fútbol sudamericano, por lo que irán al TAS en busca de revertir o bien disminuir aquella dura sanción.

Colo Colo buscará bajar la dura sanción de la Conmebol

La información fue publicada por el abogado deportivo, Marcelo Bee Sellares, quien indicó que Colo Colo irá al TAS y ya tiene fecha para su audiencia ante el Tribunal Deportivo.

Serán los días 13 y 14 de noviembre en que los albos tendrán tiempo de presentar su versión sobre lo ocurrido aquel 10 de abril en las inmediaciones del Estadio Monumental en plena fase de grupos de Copa Libertadores.

¿Qué busca el “Cacique”? reducir la cantidad de encuentros sin hinchas y, lógicamente, también rebajar la sanción económica. Los puntos ya no hay cómo pedirlos de regreso, puesto que, lógicamente, el certamen siguió su curso sin inconvenientes.

En Colo Colo toman medidas para rebajar el castigo impuesto tras los incidentes ante Fortaleza (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

En Macul están convencidos de que las pérdidas por la sanción serían altísimas. Se estima que estas bordearían los mil millones de pesos por encuentro sin hinchas. Es decir, si se suman los cinco encuentros de local sin su público, los albos dejarían de percibir un monto que bordearía los 5 millones de dólares, monto que bien puede ser utilizado en materia de refuerzos o en lo que ByN necesite para su presupuesto del año entrante.