En Macul quieren aprovechar el envión del equipo para monetizar en lo que queda de temporada y aprovechar la presencia de Vozinha.

En Colo Colo están teniendo una temporada soñada luego del desastre que fue el año del centenario, pudiendo dar vuelta la página y ahora estar muy cerca de obtener la estrella 35.

El Cacique es el líder indiscutido de la Liga de Primera 2026 con 12 puntos de ventaja, cuando quedan siete fechas por delante. Mientras que en la Copa Chile están a un paso de las semifinales.

En medio de este momento, la dirigencia de Blanco y Negro quiere exprimir al equipo de Fernando Ortiz en el tramo final de la campaña, para aprovechar también la presencia de Vozinha.

El arquero caboverdiano, que fue la sensación del Mundial 2026, tiene contrato hasta diciembre y es probable que no siga para el año siguiente, por lo que necesitan monetizar con su nombre.

Para ello, en Macul estarían alistando una serie de partidos amistosos de aquí a fin de año, donde invitarían a rivales internacionales para jugar en regiones.

Así lo reveló el periodista Fernando Agustín Tapia en Radio Pauta, adelantando que los primeros compromisos serían en la fecha FIFA de noviembre.

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“Me dice que Colo Colo ya tiene prácticamente reservadas las próximas fechas FIFA para jugar partidos amistosos con clubes potentes de Sudamérica, para aprovechar de jugar y también de sacarle provecho a la presencia de Vozinha”, dio a conocer el comunicador.

“De hecho, no se descarta que comience a jugar en días de semana en regiones, para tratar de hacer también un negocio paralelo, recaudar dinero”, agregó Tapia.

Vozinha tiene contrato hasta diciembre en Colo Colo. (Foto: Marco Vázquez/Photosport)

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Esta no es una idea nueva en Colo Colo, pues en años anteriores también aprovechó los parones internacionales para jugar amistosos con equipos extranjeros.

Por ejemplo, lo hizo en 2023 con Deportivo Cali en el Monumental y con River Plate en Concepción; en 2024 con Universitario de Lima en La Ruca.

En síntesis

Colo Colo lidera la Liga 2026 con 12 puntos de ventaja.

lidera la Liga 2026 con 12 puntos de ventaja. Amistosos internacionales en regiones están previstos para la fecha FIFA de noviembre.

en regiones están previstos para la fecha FIFA de noviembre. El arquero Vozinha tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026.