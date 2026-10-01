Revelan nuevo roce entre Colo Colo y Vozinha: “Empieza a transformarse en un problema”

El portero caboverdiano no quiere trabajar con marcas de apuestas. ¿El detalle? Una de ellas auspicia al cuadro de Macul.

Colo Colo comienza a perder la paciencia con Vozinha. En esta ocasión, el arquero mundialista genera eco por una de sus últimas declaraciones: no quiere estar vinculado a casas de apuestas.

Tal postura incomodó a Blanco y Negro, según indica El Deportivo de La Tercera. ¿La razón? Específicamente, porque uno de los principales auspicios albos proviene desde una de dichas marcas (Jugabet).

Debido a tal escenario, desde la cúpula del elenco de Macul advierten que el portero caboverdiano tiene que alinearse a los acuerdos de la institución. Así lo dicta el documento que firmó al arribar a Chile.

“Esa aspiración choca, por ejemplo, con los compromisos comerciales que mantiene Colo Colo. Y ahí, empieza a transformarse en un problema para el Cacique“, señaló el medio.

Sobre la misma línea, agregó: “En la práctica, Vozinha está obligado a dejar de lado sus convicciones en función del contrato que lo liga al club, en principio, hasta fin se año, con la opción de extenderlo por 12 meses más”.

Vozinha tiene un roce con Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Colo Colo choca con Vozinha

A su vez, desde la concesionaria que administra al conjunto popular son enfáticos. No habrá una excepción en el caso del guardavallas de 40 años, por más que sus principios digan lo contrario.

“No hay margen alguno para que el golero se reste de alguna de las activaciones que esté comprometida en el pacto“, cerró la fuente.