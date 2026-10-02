Un recordado entrenador que dirigió a la U, puso como ejemplo al ídolo de Colo Colo en un seminario de la Conmebol.

En los últimos días se realizó el seminario internacional “Desarrollo Integral en el Fútbol Formativo” en la Conmebol, del que participaron varios entrenadores con experiencia de Sudamérica, entre ellos un ex Universidad de Chile que puso de ejemplo a Arturo Vidal.

Se trata de Gerardo Pelusso, uno de los técnicos más respetados del continente que dirigió a la U en 2010, pero que pese a la rivalidad con Colo Colo no tuvo problemas en elogiar públicamente al ídolo de los albos.

Pues puso al King como ejemplo para los futuros futbolistas, reconociendo su gran trayectoria, la garra, la entrega y las ganas de triunfar.

“Arturo Vidal, qué les voy a decir. Entonces cuando estamos haciendo trabajos de volantes, de ida y vuelta, de armado de juego, de cómo juega un mediocampista; pongan algún video a todos estos ‘guachos’ que lo único que quieren es andar mirarando el teléfono haciendo quién sabe, qué pavadas ahí en el teléfono”.

“Pónganle algún videito de Arturo Vidal, mirá cómo jugaba este tipo (Arturo Vidal). Salió campeón en todas partes donde fue”, lanzó Pelusso con una imagen de fondo del bicampeón de América.

Mientras que el equipo de comunicaciones del ex Barcelona compartió el registro en la cuenta de Instagram en la que difunden todo el contenido relacionado al capitán albo.

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Mira el VIDEO a continuación:

Cabe recordar que Pelusso llegó a semifinales de la Copa Libertadores con la U, en una campaña que ilusionó a todos los hinchas azules. Actualmente tiene 72 años y su último equipo fue Deportivo Cali en 2018.