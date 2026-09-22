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Copa Chile

Audax Italiano y Colo Colo no se hacen daño en Copa Chile: todo se definirá en la revancha

Esta noche empataron 0-0 Audax Italiano y Colo Colo por la ida de los octavos de final de la Copa Chile 2026.

Colo Colo visita a Audax Italiano en el Estadio Nacional. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTColo Colo visita a Audax Italiano en el Estadio Nacional. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Este martes arrancaron los octavos de final de la Copa Chile 2026, donde Audax Italiano y Colo Colo empataron sin goles por el partido de ida en el Estadio Nacional.

Esta es una de las llaves más atractivas de esta fase, pues se trata de dos equipos de Primera División, que en este primer partido no se hicieron daño en el coloso de Ñuñoa.

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La opción más clara del partido fue un disparo de Ariel Uribe que atajó con una espectacular tapada el arquero Eduardo Villanueva, quien quiere recuperar su lugar en el Cacique.

La vuelta de esta serie se disputará en tres días más, pues el próximo viernes a las 20:00 horas se definirá el que avanzará a cuartos de final, otra vez en el principal coliseo del país.

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Revive a continuación el minuto a minuto:

90+6' ST: ¡Fin del partido!

Audax Italiano y Colo Colo empataron 0-0 en la ida de los octavos de final de la Copa Chile 2026. La revancha se disputa el viernes a las 20:00 horas en el mismo Estadio Nacional.

90' ST: ¡Tiempo reglamentario cumplido!

Se cumple el tiempo reglamentario y el árbitro agrega seis minutos de descuento. ¡Se juaga hasta los 90+6'!

86' ST: ¡Fuerte choque en el área de Audax!

El arquero Tomás Ahumada y el delantero Marcos Bolados chocan en el aire en la disputa de un balón, el golero recibió la peor parte.

72' ST: ¡Pifias del público de Audax Italiano!

El DT Patricio Graff saca al delantero Damián Pizarro, quien se lleva todas las pifias del Estadio Nacional. En su lugar ingresa Franco Troyansky.

65' ST: ¡Tapadón de Villanueva!

El arquero de Colo Colo voló por los aires para una espectacular atajada a un tiro de Ariel Uribe de Audax Italiano. Gracias al golero albo sigue el 0-0 en el marcador.

60' ST: ¡Disparo de Colo Colo!

Jeyson Rojas sacó un derechazo desde fuera del área que se fue por encima de la portería itálica.

55' ST: Todo sigue igualado en el Estadio Nacional

Audax Italiano y Colo Colo no se hacen daño por la ida de los octavos de final de la Copa Chile.

46' ST: ¡Comienza el segundo tiempo!

Audax Italiano y Colo Colo buscan la apertura de la cuenta en este segundo tiempo.

45+2' PT: Terminó el primer tiempo

Nos vamos al descanso con un empate sin goles entre Audax Italiano y Colo Colo.

45+1' PT: ¡Tomás Ahumada salva a Audax Italiano!

El arquero de Audax ataja un cabezazo de Maxi Romero y en la jugada siguiente frena un remate de Javier Correa.

45' PT: ¡Se cumple el tiempo reglamentario!

Se cumple el tiempo de los primeros 45' y el árbitro agrega dos minutos de adición.

40' PT: ¡Otra vez avisó Colo Colo!

Arturo Vidal enganchó en el área y sacó un remate potente de zurda, que frenó el arquero Tomás Ahumada atrapando el balón.

22' PT: ¡Otra ocasión para Colo Colo!

Erick Wiemberg se atreve con un cabezazo que se va por sobre el horizontal del arco que protege Tomás Ahumada.

18' PT: ¡Fuera de juego para Colo Colo!

El árbitro asistente marca fuera de juego para Colo Colo cuando se acercaba con peligro a la portería de Audax Italiano. El remate de todos modos se fue lejos del marco. Sigue el empate sin goles en Ñuñoa.

12' PT: ¡Otra para Audax Italiano!

Los locales vuelven a intentarlo con gran jugada de Damián Pizarro, que asistió a Favian Loyola, pero responde de gran forma el golero Eduardo Villanueva.

09' PT: ¡Responde Colo Colo!

El delantero Javier Correa define de zurda pero el balón se aleja de la portería audina. Sigue el 0-0 en el marcador.

02' PT: ¡Primera ocasión para Audax!

La primera aproximación del partido fue de Damián Pizarro de Audax Italiano, que sacó un remate que se fue a las manos del arquero de Colo Colo.

01' PT: ¡Comenzó el partido!

Audax Italiano y Colo Colo ya juegan en el Estadio Nacional, por la ida de los octavos de final de la Copa Chile 2026.

28' PT: ¡Fuera de juego para Audax Italiano!

El árbitro José Cabero paraliza el ataque de Audax Italiano por un fuera de juego. Reanuda el portero Villanueva en Colo Colo.

Los regresos de Colo Colo

Para este partido, el técnico Ortiz recupera al capitán Arturo Vidal y el goleador Javier Correa, que vienen de cumplir fechas de suspensiones en la Liga de Primera.

La formación de Audax Italiano

El entrenador Patricio Graff de Audax Italiano manda de titular a Damián Pizarro, delantero formado en Colo Colo.

(Foto: Audax Italiano)

(Foto: Audax Italiano)

La formación de Colo Colo

Para este partido, el entrenador Fernando Ortiz armó el siguiente XI en Colo Colo: Eduardo Villanueva; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Francisco Marchant; Lautaro Pastrán; Maximiliano Romero y Javier Correa.

(Foto: Colo Colo)

(Foto: Colo Colo)

Las bajas de Colo Colo

El Cacique tiene 11 bajas para este partido, entre convocados a sus selecciones y lesionados. Entre ellos están los arqueros Vozinha y Gabriel Maureira.

¡Comenzamos el minuto a minuto de Audax Italiano vs. Colo Colo

Este martes 22 de septiembre se enfrentan Audax Italiano y Colo Colo por la ida de los octavos de final de la Copa Chile 2026. El partido comienza a las 20:30 horas en el Estadio Nacional.

Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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