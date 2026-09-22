Esta noche empataron 0-0 Audax Italiano y Colo Colo por la ida de los octavos de final de la Copa Chile 2026.

Este martes arrancaron los octavos de final de la Copa Chile 2026, donde Audax Italiano y Colo Colo empataron sin goles por el partido de ida en el Estadio Nacional.

Esta es una de las llaves más atractivas de esta fase, pues se trata de dos equipos de Primera División, que en este primer partido no se hicieron daño en el coloso de Ñuñoa.

La opción más clara del partido fue un disparo de Ariel Uribe que atajó con una espectacular tapada el arquero Eduardo Villanueva, quien quiere recuperar su lugar en el Cacique.

La vuelta de esta serie se disputará en tres días más, pues el próximo viernes a las 20:00 horas se definirá el que avanzará a cuartos de final, otra vez en el principal coliseo del país.

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