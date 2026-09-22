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¡CAMBIO DE HORARIO!

Universidad Católica sufre reprogramación de duelo contra Unión La Calera por Copa Chile

El compromiso de vuelta entre precordilleranos y cementeros fue modificado. Se jugará el mismo 26 de septiembre, pero más tarde.

Universidad Católica vs. Unión La Calera: revancha reprogramada.
© PhotosportUniversidad Católica vs. Unión La Calera: revancha reprogramada.

Universidad Católica tiene un cambio confirmado para enfrentar a Unión La Calera por Copa Chile. ¿Qué pasó? El encuentro de vuelta por los octavos de final fue reprogramado.

Mientras el duelo de ida mantendrá su fecha y horario (miércoles 23 de septiembre a las 20:30 horas), la revancha tuvo un ajuste. Así lo ratificó la ANFP a través de sus plataformas oficiales: se disputará más tarde.

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Si en un principio estaba fijada para el sábado 26 de septiembre a las 17:30 horas en el Claro Arena, la decisión de la autoridad fue retrasarla. Comenzará a las 20:00 horas en la precordillera.

Un punto a destacar: hubo un enroque en la Copa Chile. El partido que estaba pactado inicialmente para las 20:00 horas y pasó a las 17:30 horas es entre Ñublense y Deportes Puerto Montt.

De esta manera, los cuerpos técnicos de Daniel Garnero y John Armijo tendrán un breve margen de recuperación para entregarle a sus dirigidos. En tanto, los hinchas tendrán que afinar el cronograma para volver a casa.

La revancha entre Universidad Católica y Unión La Calera fue reprogramada. (Imagen: Photosport)

La revancha entre Universidad Católica y Unión La Calera fue reprogramada. (Imagen: Photosport)

Universidad Católica enfrenta a Unión La Calera

En concreto, la UC se medirá contra Unión La Calera, en el partido de ida, este miércoles 23 de septiembre. Será desde las 20:30 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

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Por su parte, la revancha está fijada para el sábado 26 de septiembre. Con la modificación mencionada, comenzará a las 20:00 horas en el Claro Arena.

Martín Aliaga
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