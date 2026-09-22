El jugador de Colo Colo más criticado en el primer tiempo vs. Audax Italiano: “Se debe ir”

Colo Colo tuvo un complejo primer tiempo en su visita a Audax Italiano por los octavos de final de ida de Copa Chile. La escuadra popular no pudo romper el cero en el marcador y ello generó reacciones.
¿Qué pasó? Los fanáticos albos se lanzaron contra un jugador titular a través de redes sociales: cuestionaron duramente a Matías Fernández Cordero. El lateral derecho no aprobó.
Por ello, los hinchas de Colo Colo arremetieron contra él mediante X y le enviaron comentarios de todo tipo. Incluso, algunos ya piden su despedida para el siguiente libro de pases.
“Matías Fernández Cordero es horroroso. El peor jugador de Colo Colo este 2026” y “Matías Fernández Cordero es el primero que se debe ir en diciembre“, fueron parte de las críticas más ácidas.
Cabe consignar que al irse al descanso, Colo Colo y Audax Italiano igualaban 0-0 en el Estadio Nacional.
Matías Fernández Cordero no convence en Colo Colo. (Imagen: Photosport)