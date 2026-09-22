El jugador de Colo Colo más criticado en el primer tiempo vs. Audax Italiano: “Se debe ir”

Matías Fernández fue apuntado por los hinchas albos a través de redes sociales. No aprobó en los 45' iniciales.

Colo Colo tuvo un complejo primer tiempo en su visita a Audax Italiano por los octavos de final de ida de Copa Chile. La escuadra popular no pudo romper el cero en el marcador y ello generó reacciones.

¿Qué pasó? Los fanáticos albos se lanzaron contra un jugador titular a través de redes sociales: cuestionaron duramente a Matías Fernández Cordero. El lateral derecho no aprobó.

Por ello, los hinchas de Colo Colo arremetieron contra él mediante X y le enviaron comentarios de todo tipo. Incluso, algunos ya piden su despedida para el siguiente libro de pases.

“Matías Fernández Cordero es horroroso. El peor jugador de Colo Colo este 2026” y “Matías Fernández Cordero es el primero que se debe ir en diciembre“, fueron parte de las críticas más ácidas.

Cabe consignar que al irse al descanso, Colo Colo y Audax Italiano igualaban 0-0 en el Estadio Nacional.

Matías Fernández Cordero no convence en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Las críticas contra Matías Fernández en Colo Colo

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