¡BOMBAZO TOTAL! Colo Colo va con todo por Vozinha, el arquero revelación del Mundial 2026

Colo Colo quiere dar el gran golpe del mercado y va por el portero revelación del Mundial 2026.

Colo Colo sigue enfocado en lo que será la segunda parte del año en el fútbol chileno, en donde los ‘Albos’ están muy bien aspectados en el torneo nacional y también dirán presente en la próxima fase de la Copa Chile.

Los dirigidos por Fernando Ortiz a pesar de su buen rendimiento en el primer semestre, esperan por refuerzos para esta parte final del año, en la que el DT dejó clara sus prioridades y uno de los puestos a fichar es en el arco.

Sobre esto, en las últimas horas se conoció de un tremendo bombazo que prepara el ‘Cacique’, en la que Colo Colo estaría tras los pasos de uno de los porteros revelación del Mundial 2026.

Colo Colo va con todo por Vozinha

Colo Colo va con todo por Vozinha | Foto: Getty Images

Según pudo conocer Bolavip, desde Colo Colo realizaron una oferta por el portero de Cabo Verde, Vozinha, quien hoy en día es agente libre tras lo que fue su paso por GD Chaves de Portugal.

Desde la directiva del ‘Cacique’ ya hicieron llegar una oferta al entorno del portero de 40 años, a quien le interesaría la opción de poder llegar al fútbol chileno y vestir la camiseta de Colo Colo.

Publicidad

La tarea no es para nada fácil, ya que hay varios equipos de distintos países que están tras los pasos del arquero que se robó todas las miradas en este Mundial 2026.

Los próximos días sin duda que podrán ser claves para poder conocer más detalles de esta negociación, en la que si bien Colo Colo no corre solo, pero está más que ilusionado con dar un golpazo en el mercado con Vozinha.

🚨{EXCLUSIVO} #ColoColo realizó una oferta FORMAL por Vozinha.



👉El arquero de 🇨🇻 fue la figura de su equipo en el mundial.



📍Vozinha ve con buenos 👀 jugar en el equipo 🇨🇱 según me confirman directivos del club pic.twitter.com/s0DYL7hrOz — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) July 16, 2026