FIFA toma una rápida decisión tras la bandera de Argentina sobre las Malvinas ante Inglaterra: inesperada medida

Desde la FIFA tomaron esta decisión sobre la Selección Argentina y su mensaje por las Malvinas.

La Selección de Argentina sigue gozando de lo que fue su triunfo en las semifinales del Mundial 2026, en la que los ‘Albicelestes’ vencieron por 2-1 a Inglaterra y avanzaron a la gran final de la Copa del Mundo.

Gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, los dirigidos por Lionel Scaloni llegaron a una nueva final de un Mundial y ahora se preparan para lo que será su partido ante España.

Este triunfo ante los ingleses, fue bastante especial para Argentina, considerando lo que es la histórica disputa que tienen con dicho país por la Guerra de las Malvinas, algo que marcó en el otro lado de la cordillera.

Tras culminar este partido de alto impacto, el plantel argentino hizo polémica con una situación que ha dado la vuelta al mundo y trata sobre una bandera en la que aparecía escrito: “Las Malvinas son Argentinas”.

El mensaje de la polémica en Argentina | Foto: Getty Images

Esta situación rápidamente comenzó a generar reacciones, en la que se conoce que la FIFA tiene un duro reglamento, en la que prohibe que los equipos se expresen o realicen gestos de carácter político, tal como ocurrió en esta situación.

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Por esto, desde la FIFA tomaron una decisión ante lo que fue este polémico cartel, la que sin duda generará debate en el Mundo y principalmente en el pueblo argentino.

La decisión de la FIFA con Argentina

Desde la FIFA tomaron la decisión de abrir un expediente a los jugadores argentinos que sacaron a relucir este bandera con este mensaje sobre las Islas Malvinas tras vencer a Inglaterra.

¿Los jugadores se perderán la final del Mundial? la respuesta es no, ya que la Comisión Disciplinaria de la FIFA, la que determinará este castigo, lo realizará posterior a la finalización de este torneo, por lo que ningún jugador argentino corre peligro de poder perderse la final.

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“Tanto los jugadores como los demás miembros de la delegación tendrán prohibido mostrar mensajes o lemas políticos, religiosos o personales en cualquier idioma o forma antes del partido, durante los himnos nacionales, durante el partido y tras la conclusión del partido”, es el articulo que pone en problemas a Argentina.

Ahora, en Argentina buscarán dejar de lado lo que esta polémica situación en el Mundial 2026 y pondrán el foco en lo que será la gran final, en la que deben enfrentarse a España.