Se confirmar el árbitro para la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

El Mundial 2026 ya empieza a vivir sus últimos momentos tras lo que fue este largo camino, en la que España y Argentina dirimirán al campeón de esta Copa del Mundo, con su final en Estados Unidos.

Tras conocerse la clasificación de España y Argentina a este duelo final, la FIFA tenía una importante tarea para este compromiso y era en poder encontrar a su mejor opción para poder arbitrar la final de este Mundial.

En las últimas horas, se dio a conocer una impactante noticia sobre este partido, en donde la FIFA ya tiene elegido a su árbitro para este duelo entre españoles y argentinos.

Slavko Vincic: el polémico árbitro de la final

Slavko Vincic será el juez de la final | Foto: Getty Images

El juez que confirmó la FIFA para la final entre España y Argentina será el esloveno, Slavko Vinčić, quien estará acompañado de sus compatriotas Tomaz Klancinik y Andraz Kovacic como asistentes. El cuarto y quinto juez serán los emiratí Adham Makhadmeh y Mohammad Alkalaf.

La elección de Vinčić sin duda que generará mucha polémica, debido a la situación que involucró hace unos años, la que lo llevó a ser arrestado en el 2020 tras una dura acusación sobre actos ilicitos.

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Finalmente, esta situación quedó saldada rápidamente, ya que Vinčić colaboró con la justicia, la que lo exculpó de cualquier acto delictivo y lo dejaron en libertad, situación que de todas formas mancha su historial.

Dentro de este Mundial 2026, Vinčić ha dirigido tres compromisos, en la que dijo presente en el duelo de fase de grupos entre Brasil y Marruecos, que terminó 1-1, luego arbitró el Jordania vs Argelia que terminó 1-2 y su último duelo fue por los 16vos de final, en la que México venció por 2-0 a Ecuador.

Con la elección del árbitro para la final, ya está todo confirmado para lo que será el duelo entre España y Argentina, ambos países que buscarán todo para quedarse con el título.

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