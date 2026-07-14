El jugador e encuentra actualmente sin club, por lo que le pidió derechamente a Matías Fernández traerlo a Macul.

El experimentado lateral colombiano Juan Guillermo Cuadrado volvió a hacer ruido, pero esta vez fuera de la cancha. En un distendido reencuentro con Matías Fernández, su excompañero en ACF Fiorentina, el cafetalero lanzó una frase que encendió las redes… y la ilusión de los hinchas de Colo Colo.

Todo ocurrió este martes, cuando Cuadrado compartió en su cuenta de Instagram una historia junto al “Matigol”, acompañada de un mensaje tan directo como inesperado: “Qué alegría verte panita, llévame para el Colo Colo”, junto a emojis de risa. La frase rápidamente se viralizó, generando comentarios y especulaciones sobre un posible arribo al fútbol chileno.

Juan Cuadrado se ofrece a jugar en Colo Colo.

En la imagen no solo aparecen Cuadrado y Fernández, sino también el defensor Yerry Mina, el delantero Juan Manuel Rengifo y el representante Andrei Martínez, en lo que fue una reunión cargada de camaradería y recuerdos futboleros.

El colombiano, de 38 años, viene de finalizar su contrato con Pisa SC el pasado 30 de junio, por lo que actualmente se encuentra como agente libre. Mientras tanto, en su país ya suenan rumores sobre un posible regreso al fútbol colombiano, aunque su guiño a Colo Colo no pasó desapercibido.

Más allá de lo anecdótico, el mensaje dejó abierta la puerta a la fantasía de los hinchas albos, que rápidamente reaccionaron en redes sociales imaginando a Cuadrado vistiendo la camiseta del “Cacique”.

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LA carrera de lujo de Juan Guillermo Cuadrado

Hablar de Juan Guillermo Cuadrado es hablar de una trayectoria de primer nivel en el fútbol europeo. El colombiano brilló en clubes como Udinese Calcio donde compartió con Alexis Sánchez y dio el salto definitivo en Fiorentina, donde compartió justamente con Matías Fernández.

Su rendimiento lo llevó a Chelsea FC, aunque sería en Juventus donde alcanzaría su mejor versión, consolidándose como uno de los laterales más desequilibrantes del continente durante varias temporadas.

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En los últimos años también defendió los colores de Inter de Milán y Atalanta, antes de su reciente paso por Pisa. Además, fue pieza clave durante años en la selección de Colombia, participando en Mundiales y consolidándose como referente de los “Cafeteros”.