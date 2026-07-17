El hombre del momento confirmó los acercamientos con Colo Colo en el que sería uno de los grandes golpes de los últimos años.

En Colo Colo están acelerando para dar el gran golpe al mercado de invierno, pues van con todo por el fichaje de Vozinha, la gran sensanción del Mundial 2026 que fue todo una sorpresa con la Selección de Cabo Verde.

El arquero de 40 años terminó contrato con el GD Chaves de Portugal y ahora está analizando opciones, donde se metió el Cacique que justamente anda en la búsqueda de un nuevo portero.

En las últimas horas esta posibilidad creció enormemente, ya que le enviaron una propuesta formal y el golero caboverdiano respondió con una contraoferta.

La conversación de Vozinha con un chileno

En medio de toda esta negociación, un chileno tuvo la posibilidad de conversar con el golero africano, quien le reconoció el interés demostrado por Colo Colo.

Se trata del coleccionista Alejandro Burgos, quien estuvo con Vozinha en el ‘Fanatics Fest’ que se realizó estos días en Nueva York, al que fue invitado Vozinha, quien está lleno de eventos tras su actuación en la Copa del Mundo.

Quien es conocido como ‘Crack Hunter’ en redes sociales, compró una entrada al meet and greet, donde tuvo la posibilidad de conocer más de cerca al arquero.

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Así relató el encuentro a Radio ADN: “Conseguí un ticket para estar en el meet and greet con él. Es muy humilde, estaba con jeans desgastados, parecía cualquier cosa menos uno de los mejores arqueros del Mundial”.

Y en el cruce le habló de Colo Colo, donde el guardameta le reconoció los contactos: “Cuando lo saludo, le dije que era chileno y me contestó en portugués. Le dije que era colocolino y que mi equipo te quiere contratar. Me dijo textual: ‘sí, sé que me quieren, hay que ver’. ‘Ándate al campeón’, le repliqué y me respondió con una sonrisa”.

Vozinha fue la sensación en el Mundial 2026. (Foto: Buda Mendes/Getty Images)

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Esta es la primera vez que se sabe con certeza que Vozinha está al tanto del interés de Colo Colo, luego que la noticia la hayan llevado periodistas como Fabrizio Romano y Germán García Grova.

En síntesis