El frente de mal tiempo y las intensas lluvias obligaron al ente rector a reprogramar la gran final, no determinando aún la nueva fecha.

Cuando los equipos de Coquimbo Unido y O’Higgins de Rancagua ya preparaban sus pizarras para la batalla definitiva por la corona, la naturaleza obligó a congelar los festejos en los escritorios de Quilín.

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) informó que, debido al frente de mal tiempo que se avecina, a las fuertes precipitaciones y a las alertas tempranas levantadas por SENAPRED, se ha resuelto reprogramar la final de la Copa de la Liga.

El encuentro que estaba originalmente fijado para este sábado 18 de julio a las 18:00 horas en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, no se disputará debido al riesgo que implican las condiciones climáticas para el público y los futbolistas sobre el césped.

La determinación de suspender la fiesta en el puerto fue adoptada por el ente rector en directo acuerdo con la señal oficial de TNT Sports, considerando además todas las sugerencias planteadas por la Delegación Presidencial de Valparaíso para salvaguardar la seguridad regional.

Se suspende la final de la Copa de La Liga

La propuesta de Quilín: La final tendrá que esperar hasta octubre

Ante este complejo panorama en el calendario, la dirigencia nacional no quiere improvisar con las pizarras y ya trazó un plan de contingencia para resolver al campeón del certamen:

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La nueva fecha tentativa: Como alternativa de reprogramación, la ANFP en estricta coordinación con los clubes finalistas propondrá a la Mesa de Programación disputar la final de la Copa de la Liga el sábado 17 de octubre.