El periodista deportivo dio a conocer su opinión sobre los acercamientos de Colo Colo con la revelación del Mundial 2026.

En Colo Colo quieren romper el mercado de invierno con el fichaje que muchos sueñan. Se trata del experimentado arquero Vozinha, quien fue la gra revelación del Mundial 2026 con la Selección de Cabo Verde.

El Cacique está en la búsqueda de un portero para el segundo semestre y el capitán caboverdiano entró en la lista, incluso ya le hicieron llegar una propuesta formal.

En medio de esta bomba, en el medio nacional hay un periodista que opina muy distinto a los dirigentes de Blanco y Negro, pues insiste en que hay que darle continuidad al juvenil Gabriel Maureira.

Hablamos de Jorge ‘Coke’ Hevia, que conversó con BOLAVIP para entregar su postura ante este posible fichaje de los albos.

“Colo Colo, sea (Santiago) Mele, sea Vozinha o sea (Jordan) Pickford, no tiene que traer arquero. Colo Colo no tiene que traer arquero, tiene que dejar crecer a Maureira hasta diciembre y ahí sí traer arquero. Yo coincido ahí sí traer arquero”, comenzó diciendo.

“Tiene que traer un arquero que le vaya a dar más cosas a Maureira. Si tú vas a traer un arquero que no le de más cosas, no tiene sentido. Además hay que esperar cómo se recupera (Fernando) De Paul”, agregó.

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En la misma línea, el conductor de Radio Pauta planteó sus dudas por el nivel y la edad de Vozinha: “Con 40 años tiene que ser un arquero de enorme nivel como para traerlo a Chile”.

La única excepción que debería hacer Colo Colo

Respecto al mercado de fichajes de Colo Colo, Hevia insistió que la única excepción debiera ser el volante Diego Valdés de Vélez Sarsfield, pues fue pedido por Fernando Ortiz y el equipo argentino también lo quiere dejar partir.

“Colo Colo no tiene que gastarse plata. Tiene que traer refuerzos a ver si alguno le sirve para la Copa Libertadores del otro año. ¿Tiene la plata? No. Entonces no tiene que traer nada. Excepto la posiblidad de Diego Valdés, que se presenta como una posibilidad de mercado”, completó.

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Coke Hevia opina que Colo Colo solo debiera traer a Diego Valdés. (Foto: @velez)

En síntesis