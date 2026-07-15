La histórica celebración en Atlanta se vio empañada por un polémico festejo que encendió las alarmas en las oficinas de Zúrich.

La euforia por la agónica clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 tras derrotar 2-1 a Inglaterra se vio sacudida de forma inesperada en los escritorios de la FIFA.

En medio de los festejos sobre el césped del Mercedes-Benz Stadium, varios futbolistas del plantel albiceleste, entre ellos Giovani Lo Celso, posaron junto a los hinchas con una bandera que contenía la leyenda “las Malvinas son argentinas”.

Dicha pancarta hace alusión directa al conflicto armado de 1982 que enfrentó a la nación sudamericana con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.

Al tratarse de una manifestación con un fuerte trasfondo histórico y gubernamental, la FIFA prohíbe estrictamente este tipo de exhibiciones en sus eventos oficiales, lo que podría acarrear consecuencias inmediatas para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Los jugadores de la selección argentina dejaron la bandera en el césped

¿Qué dice el reglamento? Las drásticas sanciones que arriesga la Albiceleste

La normativa es sumamente rigurosa respecto a la neutralidad en los estadios. El numeral ‘E’ del segundo apartado del artículo 17 del Código Disciplinario de la FIFA 2026 estipula con claridad la prohibición del:

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“Empleo de gestos, palabras, objetos o cualquier otro medio para transmitir mensajes improcedentes en un evento deportivo, en particular, mensajes de naturaleza política, ideológica, religiosa u ofensiva”.

Si el Comité Disciplinario determina que la bandera exhibida por los jugadores e hinchas trasandinos constituye una infracción de índole política u ofensiva, la AFA se expone a una serie de castigos estipulados en el artículo 6 del Código Disciplinario:

Sanciones administrativas y económicas: Advertencias, apercibimientos o multas financieras.

Advertencias, apercibimientos o multas financieras. Castigos de localía: Disputar compromisos a puerta cerrada, con aforo limitado o la prohibición absoluta de jugar en un estadio determinado.

Disputar compromisos a puerta cerrada, con aforo limitado o la prohibición absoluta de jugar en un estadio determinado. Medidas deportivas extremas: Deducción de puntos, exclusión de competiciones en curso o futuras, la repetición del partido e, incluso, la anulación del resultado de un partido.

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Aunque las medidas más severas como la pérdida del partido o la exclusión suelen aplicarse en casos de reincidencia extrema o gravedad institucional, la apertura de un expediente disciplinario pone una cuota de suspenso e indignación en la previa del duelo definitorio ante España.