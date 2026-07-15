La Albiceleste va a la final y vuelve, tras diez años, al estadio donde Messi le dijo adiós a su selección tras caer ante Chile.

La Selección de Argentina volvió a instalarse en la final del Mundial 2026 tras un triunfo histórico ante Inglaterra, y lo hará en un escenario cargado de memoria: el MetLife Stadium, el mismo donde hace una década sufrió una de sus derrotas más dolorosas ante La Roja en la Copa América Centenario.

Una de las imágenes más recordadas de aquella final es Lionel Messi llorando y, de fondo, un Alexis Sánchez muy sonriente. Meme que se disfruta hasta estos días.

Pero lo más recordado de aquella final, al menos detrás de la cordillera, es que el astro trasandino dijo adiós a la Albiceleste: “Se terminó para mí la Selección”, dijo tajante.

El recordado meme de la final de la Copa América Centenario 2016.

En ese contexto, “La Pulga” fue consultada por ESPN justamente sobre aquel antecedente frente a La Roja, recordándole el golpe que significó esa final. Sin embargo, el capitán argentino optó por no referirse directamente a Chile y enfocó su respuesta en el proceso reciente de la Albiceleste, en lo que muchos podrían interpretar como un claro “ninguneo” a aquella derrota.

Las declaraciones de Messi y el ninguneo a Chile

Lejos de entrar en la comparación o recordar la caída ante Chile, Messi respondió con un discurso centrado en el presente y en la evolución del equipo: “Sí, la verdad que fue todo increíble, difícil de imaginar, impensado.

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Es más. Pese a recordarle el regreso a aquel estadio y haciendo hincapié en aquella final con Chile, el jugador del Inter Miami evitó aquello y se remitió a la siguiente edición de la Copa América: “De la primera Copa 2019 que perdimos con Brasil en semi, creo que este grupo hizo un clip y a partir de ahí empecé a conseguir todo lo que consiguió y viví momentos inolvidables, históricos, más allá de la victoria, lo lindo que es compartir todo este tiempo con este grupo, de competir con ellos, como dije la otra vez, el día a día, viví años en la selección de mucho placer, de mucha alegría y como siempre un agradecido”.

Luego, su discurso siguió en la misma tónica: “Creo que hoy conseguimos lo que todos queríamos, jugar el último partido, venimos de ser campeones del mundo, de ser los mejores durante los últimos cuatro años, duela quien duela y digan lo que digan”.

“Otra vez demostramos dentro de la cancha que nadie nos regala nada y nos volvemos a meter entre los dos mejores del mundo y no es casualidad, en ocho años estar entre los mejores otra vez es porque este grupo se lo merece y lo demuestra partido a partido”, cerró.

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La abismal diferencia entre la Argentina de 2016 a la de 2026

El contraste es inevitable. Aquella derrota ante Chile en 2016 significó un quiebre total para Messi, quien incluso anunció su retiro de la selección tras perder su tercera final consecutiva (Mundial 2014, Copa América 2015 y Copa América Centenario 2016), dejando frases que marcaron época: “Se terminó para mí la Selección” y “no se me da”.

Hoy, el escenario es completamente distinto. Messi vuelve al mismo estadio, pero como campeón del mundo y líder de un ciclo ganador, evitando cualquier mención directa a Chile y reforzando un relato centrado en los logros recientes. Caras diferentes, pero el mismo rostro sobresaliente de siempre.

Un silencio que, para algunos, dice más que cualquier declaración y deja en evidencia cómo la Albiceleste decidió mirar hacia adelante incluso cuando el pasado vuelve a ponerse enfrente.