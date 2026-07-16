¿Se acabó el amor? Emiliano ‘Dibu’ Martínez queda en el centro de la polémica en Argentina por esta poderosa razón

En la Selección de Argentina es todo felicidad tras haber conseguido la clasificación a la final del Mundial 2026, en donde los ‘Albicelestes’ vencieron por 2-1 a Inglaterra en Atlanta y ahora esperan por el partido definitivo ante España.

Dentro de lo que fue este triunfazo, en el pueblo argentino hay una situación que generó mucha molestia con uno de los jugadores del equipo de Lionel Scaloni y que es profundamente idolatrado por los fanáticos, quien dejó unos dichos que no gustaron para nada.

Se trata del portero Emiliano ‘Dibu’ Martínez, quien tras la victoria ante Inglaterra dejó sus impresiones de lo que fue este triunfo ante Inglaterra, en un partido que sin duda era bastante especial para los sudamericanos.

“No nos damos cuenta de lo que estamos logrando. Nos sentimos identificados con la gente, con el país. Sabíamos cómo se vivía este partido para ellos y lo jugamos como una semifinal, con el cuchillo entre los dientes. Ellos no lo sentían igual que nosotros”, dijó a DSports.

Martínez en la mira en Argentina | Foto: Getty Images

Los dichos del ‘Dibu’ que no gustaron en Argentina

Luego de dar su impresión a este partido, al ‘Dibu’ se le comentó si este partido se formaba algo especial tras el conflicto que existe entre Argentina e Inglaterra por la Guerra de las Malvinas, en la que el portero del Aston Villa minimizó por completo aquello, dejando dichos que no gustaron para nada en los argentinos.

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“No creo que sea por eso. Eso es pasado. Yo ni había nacido en esa época”, declaró Martínez.

Finalmente, Martínez declara que lo especial de este partido para él fue el disputar nuevamente una semifinal de un Mundial, en la que en esta oportunidad debieron sufrir más de lo debido para llegar a la gran final.

“La experiencia de jugar una semifinal, lo que significa ir por delante en el marcador. A nosotros nos pasó el Mundial pasado con Croacia y fuimos para adelante, ellos cuidaron un poco más el resultado. Nos dieron la pelota, y cuando le das espacio a Leo y a los chicos entre líneas, les hicimos mucho daño”, cerró.

no podés decir algo así. no tiene vergüenza pic.twitter.com/kx1tZntXDE — lud 🇦🇷 (@milkshane_) July 15, 2026