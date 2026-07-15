VIDEO | Así juega Valentín Gauthier, el inminente segundo refuerzo de la Universidad de Chile

Así juega el defensor uruguayo, Valentín Gauthier, quien sería el segundo refuerzo de la U.

Universidad de Chile ya comienza a poner todo el foco en lo que será la segunda parte de la temporada, en donde los ‘Azules’ tienen sus desafíos claros, llegar lo más alto en la Liga de Primera y pelear por la Copa Chile.

Por esto, para el elenco de Fernando Gago es crucial poder reforzar su plantel para este segundo semestre y el DT ha sido claro con la dirigencia con los puestos en los que necesita fichajes.

En las últimas horas, una importante noticia se dio a conocer en el mundo azul, en la que la Universidad de Chile tendría todo encaminado para sumar a su segundo refuerzo y se trataría del uruguayo Valentín Gauthier.

El nombre del zaguero de 22 años fue entregado por Radio ADN, en la que indicaron que el jugador que milita en el León de México tendría todo encaminado para vestirse de azul.

Gauthier sería el segundo refuerzo azul | Foto: Getty Images

Valentín Gauthier sería el segundo refuerzo de la U

A sus cortos 22 años, el defensor uruguayo inició su carrera en el Juventud de las Piedras en el fútbol de Uruguay, en la que gracias a su gran nivel y sumado a sus buenas participaciones en las selecciones inferiores de Uruguay, dio el salto al extranjero.

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Su destino fue el León de México a mediados del 2025, en la que si bien tuvo un inicio bastante complicado, en la que no pudo ver muchos minutos, en el primer semestre del 2026 vio más actividad con los ‘Felinos’.

Gauthier se caracteriza por ser un jugador que se impone de muy buena forma en los duelos y que además, tiene una muy buena salida con el balón, algo que caracteriza al uruguayo y que es un requisito que busca Fernando Gago.

Así juega Valentín Gauthier